광주신세계, 한정판 '트리모양 와인' 출시

크리스마스 D-한달…'모젤' 와인 선봬

㈜광주신세계는 크리스마스가 한 달 앞으로 성큼 다가온 가운데 한정판 트리 모양의 와인을 출시했다고 25일 밝혔다.

광주신세계, 본관 지하 1층 '와인하우스' 매장에서 직원들이 한정판 크리스마스 트리 모양의 와인을 선보이고 있다. 광주신세계 제공 AD 원본보기 아이콘

본관 지하 1층 와인하우스에서 크리스마스에 분위기를 2배 상승시켜주는 크리스마스 트리 모양의 '모젤' 와인을 선보여 고객들의 발길을 붙잡고 있다.

'모젤' 와인은 올해 '카카오'와 콜라보 한 디자인으로 출시됐으며 호불호 없는 맛과 병 모양이 트리 형태를 갖추고 있어 훌륭한 장식품으로도 활용이 가능해 인기가 높다.

종류는 리슬링, 로제, 레드로 총 3가지며 달콤하고 부드러운 맛으로 다양하게 즐길 수 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



