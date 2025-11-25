본문 바로가기
국외 출장비 2700여만원 뻥튀기 … 창원 전·현직 공무원 9명 송치

영남취재본부 이세령기자

입력2025.11.25 12:59

경남 창원중부경찰서. 이세령 기자

국외 출장비를 부풀려 집행한 혐의를 받는 경남 창원시·창원시의회 전·현직 공무원과 여행사 관계자 등이 검찰에 넘겨졌다.


창원중부경찰서는 창원시·창원시의회 전·현직 공무원 9명과 여행사 관계자 등 총 13명을 업무상 배임 혐의로 조사 후 검찰에 송치했다고 25일 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 2022년부터 2024년 사이 있었던 4번의 국외 출장에서 항공료 2740만원가량을 부풀려 출장비를 과다 청구해 시의회 등에 재산상 손해를 끼친 혐의를 받는다.


이중 전·현직 공무원 9명은 부풀린 출장비를 자신 또는 시의원 출장 경비로 사용한 것으로 조사됐다.


해당 시의원들에 대한 범죄 혐의점은 확인되지 않은 것으로 전해졌다.

경찰은 지난 3월 국민권익위원회 의뢰로 수사에 착수했고 지난달 말 이 사건을 검찰에 넘겼다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
