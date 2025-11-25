본문 바로가기
양주시, 수험생 위한 깜짝 버스킹 '수능 OFF, Dream ON' 개최

이종구기자

입력2025.11.25 11:59

경기 양주시가 최근 고읍지구 일대에서 '찾아가는 청소년 문화공연'을 진행하여 수능을 마친 청소년들에게 격려와 휴식의 시간을 선물했다.

양주시가 최근 고읍지구 일대에서 '찾아가는 청소년 문화공연'을 진행하고 있다. 양주시 제공

앞서 시는 대학수학능력시험일인 11월 13일 청소년들의 일탈 가능성이 높아지는 시기를 대비하기 위해 청소년유해환경 민관경 합동점검을 실시한 바 있으며, 이번 공연은 수능을 마친 학생들을 격려하고 지역사회 활력을 불어넣기 위한 후속 조치로 마련됐다.


청소년 보호뿐 아니라 문화접근성 확대와 지역경제 활성화까지 연계한 통합형 정책 흐름을 보여주었다는 점에서 의미가 크다.

이번 행사에는 실력파 버스킹팀 '용용클태'와 '블루퍼피'가 참여하여 다양한 장르의 음악과 프로그램을 선보였으며, 금요일 저녁 고읍광장은 학생들과 시민들이 발걸음을 멈추며 공연을 즐기는 '열린 문화공간'의 분위기가 연출됐다.


시 관계자는 "수능이라는 큰 관문을 넘은 청소년들에게 따뜻한 격려가 필요하다고 판단해 이번 공연을 준비했다"며 "앞으로도 청소년이 일상 속에서 문화를 즐기고, 지역사회가 함께 성장할 수 있도록 내년에는 찾아가는 문화공연의 규모와 프로그램을 더욱 확대하겠다"고 전했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
