경과원, 25일 차세대융기원 등 3개 기관과 '한랭질환 예방 캠페인'

경기도경제과학진흥원이 25일 1층 로비에서 광교테크노밸리 공공기관 안전협의체와 함께 겨울철 한랭질환 예방과 근로자 건강관리 의식을 높이기 위한 캠페인을 진행했다.

이번 캠페인은 기온 하강에 따라 증가하는 한랭질환 사고를 미리 줄이고, 겨울철 산업재해 예방 및 근로자 건강 증진을 위해 마련됐다.

행사는 경과원, 차세대융합기술연구원, 한국나노기술원, 한국산업안전보건공단 경기지역본부 등 안전협의체 4개 기관이 공동으로 참여했다.

현장을 찾은 광교테크노밸리 입주기업 근로자와 방문객 100여명은 겨울철 한랭질환을 일으키는 주요 원인과 대응 방법을 들으며 건강관리의 중요성을 공유했다.

참가자들이 직접 경험하며 건강관리를 인식하도록 다양한 프로그램도 운영됐다.

대한보건협회는 혈당진단 부스를 운영해 당뇨병 환자처럼 한랭질환에 취약한 이들을 대상으로 혈당을 확인해 위험 가능성을 체크하고, 상태에 맞는 건강관리 요령을 설명해 큰 호응을 얻었다.

인생네컷 포토월은 '건강한 일터 조성'을 주제로 설치됐고, 참가자들은 안전 다짐 문구를 들고 사진을 촬영하며 스스로 건강관리 의지를 표현했다.

캠페인 참가자들에게는 한랭질환의 주요 증상과 예방수칙을 담은 안내문과 함께 손목 보호대, 스트레스 볼, 응급키트 등 일상에서 활용할 수 있는 안전용품이 제공됐다.

경과원은 지난해 9월 한국산업안전보건공단과 공동으로 '산업재해 ZERO' 캠페인을 전개한 데 이어 안전한 근무환경 조성을 위한 활동을 계속 확대하고 있다.

앞으로도 지역 산업단지 내 기관들과 정보를 공유해 광교테크노밸리 전역의 안전 수준을 높이는 데 집중할 계획이다.

김현곤 경과원장은 "이번 캠페인이 근로자들이 겨울철 건강관리에 대한 경각심을 높이는 계기가 되길 바란다"며 "협의체 기관들과 긴밀히 협력해 모두가 안심하고 일할 수 있는 광교테크노밸리 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





