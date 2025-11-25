본문 바로가기
3분기, 해외서 카드 59.3억달러 긁었다…'사상 최고'

김유리기자

입력2025.11.25 12:00

3분기 거주자 해외 카드사용액 59.3억달러
종전 사상 최고치 전년 동기比 3.9%↑
비거주자 국내 카드 사용, 전분기比 소폭↓

올해 3분기 국내 거주자의 신용·체크카드 해외 사용금액이 사상 최고치를 기록했다. 여름방학을 맞아 해외여행 수요가 증가한 데 따른 결과다.


25일 한국은행에 따르면 올해 3분기 거주자의 카드 해외 사용금액은 59억3000만달러로 전분기 55억2000만달러에 비해 7.3% 증가, 사상 최고치를 기록했다. 종전 사상 최고치였던 전년 동기(57억1000만달러)보다는 3.9% 늘었다.

해외 직접 구매액은 전 분기 대비 소폭 줄며 비슷한 수준을 유지했으나, 여름방학 등 계절적 요인으로 해외여행 수요가 증가한 영향을 받았다. 통계청에 따르면 온라인쇼핑 해외 직접 구매액은 올해 2분기 15억5000만달러에서 3분기 15억3000만달러로 1.2% 줄었다. 반면 한국문화관광연구원 관광지식정보시스템에 따르면 내국인 출국자 수는 올해 2분기 676만7000명에서 3분기 709만3000명으로 4.8% 증가했다.


카드 종류별로는 신용카드와 체크카드 사용 금액이 모두 늘었다. 신용카드는 2분기 대비 7.4%, 체크카드는 7.3% 각각 증가했다.


한편 올해 3분기 한국을 방문한 외국인 등 비거주자의 카드 국내 사용금액은 37억6000만달러를 기록했다. 사상 최고치를 기록했던 전 분기(37억9000만달러) 대비 소폭 줄며 비슷한 수준을 유지했다.

외국인 관광객 수는 2분기 496만명에서 3분기 526만명으로 전 분기 대비 오히려 늘었다. 그러나 카드 장당 사용금액이 210달러에서 201달러로 감소했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
