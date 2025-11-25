본문 바로가기
정부부처

[포토] 정성호 법무부 장관, 국무회의 입장

조용준기자

입력2025.11.25 10:51

[포토] 정성호 법무부 장관, 국무회의 입장
정성호 법무부 장관이 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에 입장하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

