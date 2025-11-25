삼성SDS, 정기 임원인사 단행…"기술 리더십 강화"

삼성SDS는 2026년 정기 임원 인사를 25일 실시했다고 밝혔다. 이번 인사로 부사장 2명, 상무 8명 등 총 10명이 승진했다.

삼성SDS는 "급변하는 글로벌 비즈니스 환경 속에서 국내·외 사업 확대와 지속 성장을 이끌 리더십 보강을 위해 역량과 성과가 검증된 인재를 중심으로 중용하는 등 세대교체를 추진했다"고 설명했다.

이번 인사에서는 삼성SDS의 미래 성장동력인 인공지능(AI) 플랫폼과 에이전트 기반 사업, 클라우드 상품개발 및 전환구축 사업 등을 주도한 인재들을 등용했다는 설명이다. 아울러 여성 리더 2명이 승진 명단에 포함됐다.

삼성SDS 관계자는 "이번 인사를 통해 기존 클라우드와 솔루션, 디지털 물류 글로벌 사업 역량을 기반으로 기업향 AI 트랜스포메이션(AX) 사업 확대를 가속화하고 IT 기술 리더십을 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 강조했다.

다음은 정기 임원 인사 승진자 명단.

<부사장 승진>

▲전략마케팅실 컨설팅팀장 김정욱 ▲연구소 AI연구팀장 이태희

<상무 승진>

▲전략마케팅실 컨설팅팀 제조컨설팅그룹장 김긍환 ▲솔루션사업부 솔루션개발실 IW개발팀 팀즈개발그룹장 김승진 ▲물류사업부 기획팀장 문신정 ▲개발센터 S/W경쟁력강화팀 ACT그룹장 신창민 ▲클라우드서비스사업부 MSP사업팀 Gen.AI SA그룹장 이준형 ▲클라우드서비스사업부 클라우드개발실 SCP개발팀 SCP 플랫폼개발그룹장 최규황 ▲클라우드서비스사업부 클라우드서비스담당 SysOps팀 ERP시스템그룹장 한호전 ▲피플팀 탤런트 매니지먼트그룹장 홍기영





