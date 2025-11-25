본문 바로가기
광주시, 디지털온누리 환급 예산 소진…25일 조기 종료

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.25 10:29

광주시가 이달 10일부터 시행한 디지털 온누리상품권 환급 사업을 예산 소진으로 25일 사용분까지만 지급하고 조기 종료한다고 25일 밝혔다. 당초보다 참여가 많아 환급 예산 15억1,200만원이 예상보다 빠르게 소진됐다는 설명이다.

온누리상품권. 광주시 제공

온누리상품권. 광주시 제공

광주시는 소상공인시장진흥공단, 한국조폐공사와 함께 전통시장·골목상권 소비 촉진을 목표로 이번 사업을 추진했다. 지역 온누리상품권 가맹점에서 누적 1만원 이상 결제하면 사용금액의 10%를 환급하고, 1인당 주간 최대 2만원까지 지원했다.


전날 오후 4시 기준 18만8,813명이 혜택을 받았으며 환급액은 14억원을 기록했다. 광주시는 남은 예산 집행 추이를 고려할 때 25일 중 모든 예산이 소진될 것으로 예상한다.

전영복 광주시 경제정책과장은 "단기간에 전통시장과 골목상권 방문이 증가하며 소비 진작 효과가 나타났다"며 "사업은 조기 종료되지만, 시민들의 지속적인 이용을 부탁드린다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

