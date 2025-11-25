본문 바로가기
[인사]삼성SDI

입력2025.11.25 10:07

◆부사장 승진

▲중대형사업부 극판센터장 김기준 ▲소형사업부 파우치개발팀장 이종훈 ▲경영진단팀장 정현


◆상무 승진

▲김경보 ▲김재혁 ▲노건배 ▲백승민 ▲최재홍




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

