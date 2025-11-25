본문 바로가기
어린 딸 숨지고 어머니 중상… SUV차량 돌진, 길가던 모녀 덮쳐

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.25 10:06

길가던 모녀가 차량에 치여 초등학생 딸이 숨지는 안타까운 사고가 일어났다.


부산 남부경찰서는 지난 24일 오후 2시 5분께 남구 우암동의 한 아파트 앞 삼거리에서 한 SUV 차량이 유턴 도중 보행자를 잇따라 들이받아 딸은 숨지고 함께 걸어가던 30대 어머니는 크게 다쳤다고 25일 밝혔다.

경찰에 따르면 50대 남성 운전자가 몰던 SUV는 유턴 과정에서 교차로 방향으로 걸어오던 보행자 두 명과 펜스를 연속으로 충격한 뒤 맞은편 아파트 벽면을 들이받았다. 운전자는 사고 당시 음주 상태는 아니었던 것으로 확인됐다.


이 사고로 초등학생 여아가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌고 동행하던 30대 여성(사망자의 어머니)은 중상을 입고 의식은 있는 상태로 치료받고 있다. 차량 운전자는 경상을 입었다.


경찰은 차량 블랙박스와 주변 CCTV 분석을 통해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
