한솔홈데코, 두바이 건축 기자재 박람회 '빅5 글로벌 2025' 참가

한솔홈데코가 아랍에미레이트(UAE) 두바이 월드 트레이드 센터에서 열리는 두바이 국제 건축 기자재 박람회 '빅5 글로벌 2025'에 참가한다고 25일 밝혔다.

한솔홈데코가 아랍에미레이트(UAE) 두바이 월드 트레이드 센터에서 열리는 '빅5 글로벌 2025'에서 단독 부스를 운영하고 있다.

빅5 글로벌 2025는 올해로 46회째를 맞이한 글로벌 건축 기자재 박람회로 건축자재·실내마감재·전기설비·스마트건설 분야 1500여개 업체가 참가해 최신 트렌드를 반영한 다양한 제품들을 선보인다. 올해 행사는 24일부터 27일까지 열린다.

한솔홈데코는 전시 기간 단독 부스를 운영하며 글로벌 고객사들을 대상으로 한솔홈데코의 대표적인 가구 소재 제품인 '한솔 스토리보드'를 소개할 예정이다. 한솔 스토리보드는 MDF(중밀도 섬유판)에 PET(폴리에틸렌테레프탈레이트), PP(폴리프로필렌), ASA(아크릴로니트릴 스티렌 아크릴레이트)등 표면재를 접착한 고품질 가구 소재로 주방가구와 붙박이장, 오픈장 등에 사용된다. 또 방습 MDF 코어를 적용해 고습도의 욕실, 발코니 등에서 사용 가능한 기능성 가구 도어 '스토리 퍼니쳐 도어'도 함께 전시한다.

한솔홈데코 관계자는 "한솔 스토리보드의 디자인 경쟁력과 우수한 품질을 중동 지역에 소개할 수 있는 좋은 계기가 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 글로벌 신규 고객사를 발굴하기 위한 노력을 이어 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



