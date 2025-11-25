삼일PwC "'에너지전환 시대, LNG의 재발견' 세미나 개최"

LNG 전략적 가치 재조명

산업 전망 및 기술 트렌드, 대응 전략 논의

삼일PwC는 내달 11일 오후 2시 서울 용산구 본사 2층 아모레홀에서 '에너지전환 시대, LNG의 재발견'을 주제로 세미나를 개최한다고 25일 밝혔다.

글로벌 탈탄소화 흐름과 에너지 안보 확보의 필요성이 동시에 대두되면서 액화천연가스(LNG)의 전략적 가치가 주목받고 있다. LNG가 재생에너지로 전환을 위한 '브릿지 연료(Bridge Fuel)'로서 역할을 할 것이란 기대에서다. 특히 한국은 재생에너지 확대와 탄소중립 목표 달성을 위한 균형 잡힌 에너지 전략 수립이 시급한 상황이다.

이번 세미나는 에너지 전환기 속 LNG의 새로운 역할과 발전 사업의 전망을 심층 분석하고 논의하기 위해 마련됐다. 세미나는 ▲LNG의 새로운 역할 ▲LNG발전에 대한 우려와 기대 등 2개 세션으로 진행된다.

'에너지전환 시대, LNG의 재발견'을 주제로 세미나 개요. 삼일PwC AD 원본보기 아이콘

첫 번째 세션에선 조운희 PwC컨설팅 파트너가 '글로벌 LNG 산업 트렌드 전망'을 주제로 재생에너지 선진국의 LNG발전 수익모델을 발표한다. 또한 김용우 우드맥킨지 이사가 'LNG 가격 및 계약 구조 트렌드'를 주제로, 서용태 삼일PwC 파트너가 'LNG를 통한 청록수소 생산의 가능성 및 경제성 분석'을 주제로 각각 발표한다.

두 번째 세션에선 조세철 전력거래소 팀장이 'LNG 발전 관련 시장제도의 변화 방향'을 주제로, 김재갑 두산에너빌리티 전무가 '저탄소·초유연성 사업으로서 LNG발전기술 트렌드'를 주제로 발표한다. 마지막으로 임지산 삼일PwC 파트너가 'LNG 발전사업 향후 이슈 및 대응 전략'을 공유한다.

각 세션 후 패널 토론 순서에선 참석자 질의응답과 함께 정책적 시사점과 기업의 대응 전략을 의논한다.

이번 세미나를 기획한 한정탁 삼일PwC 에너지트랜지션센터 파트너는 "급변하는 글로벌 에너지 환경에서 이번 세미나가 한국 기업들의 현실적 해법 모색과 지속가능한 전략 수립에 유의미한 인사이트를 제공할 것"이라며 "LNG의 역할을 재조명하는 이번 논의가 미래 에너지 시장 설계의 중요한 출발점이 되길 기대한다"고 말했다.

참가 신청은 내달 8일까지 삼일PwC 홈페이지에서 할 수 있다. 사전 질의도 접수하며 질문은 패널 토론 세션에 반영된다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>