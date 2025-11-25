[특징주]공개매수 나선 행동주의 얼라인…가비아, 16%대↑

행동주의 펀드 얼라인파트너스의 공개매수 추진 소식에 클라우드 전문기업 가비아 가비아 079940 | 코스닥 증권정보 현재가 32,650 전일대비 5,150 등락률 +18.73% 거래량 336,051 전일가 27,500 2025.11.25 09:22 기준 관련기사 [특징주]얼라인 보유목적 변경 공시에…덴티움 5%대 강세 "자사주 소각하라" 행동주의 펀드의 공습[특징주]가비아, 알고리즘랩스 등 AI 서비스 협력 확대에 신고가 전 종목 시세 보기 close 의 주가가 강세다.

25일 오전 9시17분 기준 가비아는 전 거래일 대비 4500원(16.35%) 오른 3만2000원에 거래됐다. 장 초반 주가는 22.18% 치솟은 3만3600원에 거래되기도 했다.

이날 얼라인파트너스는 가비아 보통주 135만3569주를 공개매수한다고 공시했다. 공개매수 기간은 이날부터 내달 14일까지다.

이번 공개매수를 위해 조성한 자금은 451억2000여만원이다. 공개매수 가격은 주당 3만3000원이다. 전날 종가 대비 20%가량 높은 수준이다. 현재 얼라인파트너스는 가비아 지분 약 9%를 보유하고 있다. 공개매수에 전부 성공하면, 지분율은 19.03%로 늘어난다.

얼라인파트너스 관계자는 "가비아의 주주가치 제고를 위한 주주행동주의적 목적에서 추진되는 공개매수"라며 "주요 지분 확보 후 필요하면 법적으로 보장된 주주권 행사를 통해 가비아의 지배구조 투명성 강화, 자본 효율성 제고, 경영성과 향상 등 주주가치 제고를 도모할 것"이라고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>