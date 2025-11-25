광주시, 행안부 집중안전점검 3년 연속 '우수'

광주시가 행정안전부의 '2025년 집중안전점검' 전국 평가에서 3년 연속 우수기관으로 선정됐다. 민관이 합동으로 진행한 현장 점검과 기관장의 직접 참여, 후속 조치 이행 등이 실효성으로 이어졌다는 평가다.

강기정 광주시장이 지난 5월20일 오후 광산구 하남대교를 찾아 광주시 민관합동점검반과 함께 ‘2025년 집중안전점검’을 실시하고 있다. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시는 올해 4월 14일부터 6월 13일까지 61일간 자치구, 공사·공단, 민간 전문가, 시민단체와 함께 노후·위험 기반시설 498개소를 점검했다. 점검 과정에는 강기정 시장이 주요 현장을 직접 방문해 안전관리 실태를 확인하고 시민참여 캠페인을 진행하는 등 기관장이 현장에서 역할을 했다.

이번 평가는 안전 점검 실효성 등 14개 분야 24개 지표를 기준으로 이뤄졌으며, 기관장의 관심도와 현장 점검 결과, 후속 조치 이행 여부 등이 종합적으로 반영됐다. 광주시는 점검 이후 조치 결과를 체계적으로 관리해 점검의 실효성을 높였다는 설명이다.

집중안전점검은 행안부가 2015년부터 시행하고 있는 범국가적 재난 예방 정책으로, 민·관 합동 점검을 통해 사회 전반의 안전관리 실태를 확인하는 제도다.

김준영 광주시민안전실장은 "시민의 생명과 안전을 최우선으로 한 점검 체계가 전국에서 인정받았다"며 "앞으로도 시민과 함께하는 선제적 재난 예방 활동을 지속하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>