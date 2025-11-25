[포토] 대화하는 김성환 장관과 이강웅 민간위원장

이강웅 민간위원장(왼쪽)과 김성환 기후에너지환경부 장관이 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 미세먼지특별위원회에서 대화를 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>