경기도, GH 주요 공사현장 15곳 '안전점검'

경기도가 경기주택도시공사(GH)와 공동으로 이달 28일까지 GH 공사 현장 15곳을 대상으로 합동 안전 점검을 실시한다.

이번 점검은 행정안전부의 '지방공공기관 안전관리 강화 방안'에 따른 후속 조치로, 공공기관 건설 현장의 중대 재해 예방과 안전 관리체계를 강화하기 위해 마련됐다.

점검은 중고소 작업, 중장비 운용, 밀폐공간 작업 등 중대 재해 우려가 큰 작업 현장을 대상으로 한다. 특히 실제 재해사례를 반영한 맞춤형 교육도 병행해 현장 실무자들의 안전 인식을 높일 계획이다.

점검 대상은 GH가 시행 중인 화성동탄2 A78블록 민간참여 공공주택사업, 안양관양고 A3~A4블록 및 평택고덕 A4블록 주택건설공사 현장 등 주요 건설사업장 15곳이다. 각 현장의 공정 진행 상황과 위험 요소를 반영해 점검 범위를 설정했다.

점검 항목은 '중대재해 유형별 맞춤형 안전가이드'를 기준으로 안전수칙 준수 여부와 안전장비 활용 실태 등을 세부적으로 확인한다. 점검 결과 안전 미흡사항이 발견되면 즉시 현장에서 시정하거나 조치계획서를 제출하도록 하고 있다.

경기도는 이번 점검을 통해 공공기관 건설현장의 안전관리 수준을 높이고, 반복되는 중대재해를 사전에 차단하는 것을 목표로 하고 있다. 현장 중심의 실질적인 안전문화 정착도 기대하고 있다.

이명선 경기도 공간전략과장은 "경기주택도시공사 공사현장의 안전관리를 강화해 반복되는 중대재해를 줄이고, 현장 중심의 실질적인 안전문화가 정착되도록 노력하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



