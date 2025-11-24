김민석 국무총리가 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 헌법존중 정부혁신 TF 간담회에 참석, 발언하고 있다. 지난 21일부터 12·3 비상계엄과 관련해 공직자들의 불법 행위 가담 여부를 조사할 '헌법존중 정부혁신 TF'가 본격 가동되고 있다.
[포토] 김민석 총리, 헌법존중 정부혁신 TF 간담회
2025년 11월 24일(월)
