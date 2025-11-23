삼성 '비스포크 AI 콤보', 미국 매체 평가서 호평 이어져

트러스티드 리뷰 "완벽한 세탁·건조" 평가

굿하우스키핑, 얼룩 제거·건조 성능 우수 판정

컨슈머리포트, 2년 연속 올인원 콤보 1위 선정

삼성전자가 올해 4월 미국 시장에 선보인 일체형 세탁건조기 비스포크 AI 콤보가 현지 주요 매체 평가에서 잇달아 호평을 받았다고 23일 밝혔다.

삼성전자는 미국의 주택 구조에 맞춘 벤트 타입 제품으로 세탁기와 건조기를 하나로 통합한 모델을 앞세워 시장 공략에 속도를 내고 있다. 벤트 방식은 히터로 만든 뜨거운 공기를 활용해 건조한 뒤 외부로 배출하는 구조로 건조가 빠른 점이 특징이다.

삼성 '비스포크 AI 콤보'. 삼성전자 AD 원본보기 아이콘

전자제품 전문 평가매체 트러스티드 리뷰는 이달 중순 체험기를 통해 이 제품을 "완벽한 세탁·건조가 가능한 환상적인 세탁건조기"라고 평가했다. 사용 편의성과 성능을 모두 갖춘 제품으로 기존 단독 세탁기와 벤트 건조기를 대체할 수 있는 점을 강점으로 소개했다.

건조 후 스스로 문을 열어 세탁물을 말리도록 하는 오토 오픈 도어 기능과 스마트싱스 기반 자동화 기능도 긍정적으로 언급됐다.

가전 전문매체 굿하우스키핑은 자체 시험 결과 초콜릿과 와인 등 진한 얼룩 제거 성능이 우수했다고 밝혔다. 건조 시험에서도 1시간 이내에 건조가 마무리된 점을 강조했다.

컨슈머리포트는 이달 발표한 2025년 최고의 올인원 콤보 세탁기 평가에서 비스포크 AI 콤보를 1위로 선정했다. 이 제품은 지난해에 이어 2년 연속 1위를 기록했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>