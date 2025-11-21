AI 거품 논란 확산…아시아 증시 일제 급락

AI 투자 부담·금리 불확실성 겹쳐

미국 시장의 인공지능(AI) 거품 논란이 빠르게 확산하면서 한국·일본·대만 증시가 모두 약세 흐름을 피하지 못했다.

코스피 지수는 21일 전장 대비 3.79% 내린 3853.26에 마감했다. 삼성전자는 5.77%, SK하이닉스는 8.76% 각각 빠졌다. 코스닥 지수도 3.14% 내렸다.

일본 닛케이 225 평균주가는 2.4% 하락한 4만8625.88에 거래를 마쳤다. 대만 자취안지수(TAIEX)는 3.61% 내린 2만6434.94에 마감했다. 중국 상하이종합지수(-2.45%), 선전종합지수(-3.43%), 홍콩항셍지수(-2.38%) 등도 하락 마감했다.

앞서 마감한 뉴욕 증시에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 0.84%, S&P500 지수는 1.56%, 기술주 중심의 나스닥 지수는 2.15% 각각 내렸다. 특히 나스닥 지수는 장중 고점 대비 저점의 낙폭이 5%에 달했다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 상호관세를 발표한 이후 변동성이 커졌던 지난 4월9일 이후 최대 장중 변동 폭이다.

AI 관련 스타트업들과 하이퍼스케일러가 AI 인프라 확대를 위해 외부 차입까지 동원해 막대한 투자에 나서면서 이러한 자본 지출이 충분한 수익을 낼 수 있을지에 대한 의구심이 시장 변동성을 자극하고 있다. 여기에 미 연방준비제도(Fed)의 금리 정책 경로를 둘러싼 불확실성도 투자자들의 긴장을 더했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서는 다음 달 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리가 동결될 확률은 65%, 0.25%포인트 인하될 확률은 35%로 각각 반영됐다. 전날보다 금리 동결 확률이 5%포인트 떨어졌다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



