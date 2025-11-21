법무부 "김호중에 금전 요구한 소망교도소 직원 형사 고발"

법무부, 김씨에 금전 차용 요구·협박 행위 확인

음주 뺑소니 혐의를 받는 가수 김호중씨가 영장실질심사를 위해 지난해 5월 24일 서울 서초구 서울중앙지방법원에 출석하며 고개를 숙이고 있다. AD 원본보기 아이콘

법무부가 음주운전 뺑소니 혐의로 수형생활 중인 가수 김호중씨에게 금전을 요구한 민영교도소 직원을 형사 고발하기로 했다.

법무부는 21일 소망교도소 직원 A씨가 김씨에게 금전 차용을 요구한 사실과 그 과정에서 협박 행위도 있었음을 확인했다고 밝혔다.

법무부는 소망교도소장에게 A씨를 뇌물요구죄, 공갈미수죄, 청탁금지법 위반죄로 수사기관에 형사고발하고 중징계 조치하라고 명령했다.

앞서 법무부는 지난 9월 A씨가 김씨에게 4000만원을 요구한 정황이 있다는 보고를 받고 서울지방교정청에 진상 조사를 지시했다. A씨는 김씨에게 '내가 너를 소망교도소에 들어올 수 있도록 뽑았으니 대가로 4000만원을 달라'고 요구한 것으로 전해졌다. 다만 실제로 금전이 오가지는 않은 것으로 파악됐다.

소망교도소는 국내에서 유일한 민영교도소로, 공무원이 아닌 별도로 채용된 민간인 직원들이 교도관 업무를 수행하고 있다.

김씨는 지난 5월 징역 2년 6개월의 실형이 확정된 뒤 올해 8월 서울구치소에서 소망교도소로 이감됐다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



