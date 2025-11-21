21일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 7.7원 오른 1475.6원에 마감했다.
원·달러 환율 7.7원 오른 1475.6원 마감
2025년 11월 21일(금)
