하나 이어 KB국민은행도 주담대 신규 접수 제한

하나은행에 이어 KB국민은행에서도 주택담보대출 신규 접수가 막혔다.

21일 KB국민은행에 따르면 오는 24일부터 대면 창구에서 올해 실행 예정인 주택 구입 자금용 주택담보대출 신규 접수가 제한된다. 비대면 채널은 오는 22일부터 적용된다.

다른 은행에서 KB국민은행으로 갈아타는 타행대환 대출(주담대·전세대출·신용대출)도 오는 22일부터 중단된다.

KB국민은행은 앞서 지난달 모집인 대출 접수를 중단한 데 이어 지난 11일부터 모기지보험(MCI·MCG) 가입도 한시적으로 제한하고 있다. MCI·MCG는 주택담보대출과 동시에 가입하는 보험으로, 이 보험이 없으면 소액 임차보증금을 뺀 금액만 대출이 가능하다. 이 때문에 대출 한도 축소 효과를 기대할 수 있다.

연말을 앞두고 은행들이 가계대출 총량 관리에 돌입하면서 대출 절벽 우려도 현실화되고 있다. 앞서 하나은행도 오는 25일부터 연말까지 올해 실행되는 주택담보대출과 전세대출 신규 접수를 제한한다고 밝혔다. 신한·NH농협은행도 연말까지 모집인 대출 접수를 중단했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



