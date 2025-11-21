與 정년연장 주춤한 사이...野 계속고용제 드라이브

여당과 이슈 차별화 나서

연내 정년 연장 입법화를 내걸었던 여당이 신중론으로 돌아선 가운데 야당에서는 계속 고용제(퇴직 후 재고용) 입법화에 속도를 내고 있다. 당 차원에서도 여당과 차별화할 수 있는 이슈라 보고 힘을 실어주는 분위기다.

21일 정치권에 따르면 기후에너지환경노동위원회 국민의힘 간사인 김형동 의원은 정년 연장 관련 법안을 마련해 법제실 검토에 들어갔다. 김 의원은 "노사 합의로 정년 연장을 하거나 새 고용 계약을 전제로 계속 고용 의무를 부여하는 방식으로 법률안을 준비하고 있다"고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 19일 서울 중구 대한상의에서 열린 정책 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 2025.11.19 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

기후에너지환노위 소속이자 당 청년최고위원인 우재준 의원은 계속 고용제에 무게를 두고 법안 발의를 검토 중이다. 청년 일자리에 미칠 영향을 줄일 수 있는 방안으로 보고 있어서다. 우 의원은 아시아경제와의 통화에서 "청년 취업 문제에 대한 대안 없이 정년 연장을 해선 안 된다"며 "기존 법안을 보완해 이슈에 참전하려고 한다"고 했다.

앞서 관련 법안을 발의한 김위상 의원은 내달 토론회 등으로 이슈화에 나설 예정이다. 김 의원 안은 기업에 계속 고용 의무를 부여하되 정년 연장과 퇴직 후 재고용 중 선택권을 부여한다. 토론회에 'MZ(밀레니얼+Z세대) 노조'로 불리는 서울교통공사 올바른노동조합을 참여시켜 청년 일자리 감소 없는 고용 연장제라는 점을 강조할 예정이다.

당 지도부도 정년 연장 이슈에 힘을 쏟고 있다. 전날 이재명 정부 노동 정책을 견제하고 정책 대안을 제시하기 위해 김위상 의원을 위원장으로 하는 노동위원회를 임명했다. 장동혁 대표는 지난 19일 대한상의와 연 간담회에서 퇴직 후 재고용 등의 방안 마련이 필요하다는 재계 지적에 공감을 나타내며 청년 일자리가 줄어들지 않게 보장하는 방안도 마련해야 한다고 언급했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr



