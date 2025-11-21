BNK금융, KCGS ESG 평가 종합등급 A획득

BNK금융지주 BNK금융지주 138930 | 코스피 증권정보 현재가 14,790 전일대비 190 등락률 -1.27% 거래량 145,652 전일가 14,980 2025.11.21 09:50 기준 관련기사 BNK금융, 부패방지 국제표준 인증 획득지방금융 3분기 성적 '순항'…비이자이익 덕분BNK금융, 올해 3분기 순이익 2942억…전년比 38.3%↑ 전 종목 시세 보기 close 가 한국ESG기준원(Korea Institute of Corporate Governance and Sustainability·KCGS)에서 발표한 '2025년 KCGS ESG 평가 및 등급 공표'에서 ESG 통합등급 4년 연속 A를 획득했다고 21일 밝혔다.

특히 사회(S) 부문에서 3년 연속 A+ 등급을 획득한 것은 지역 기반 금융기관으로서 지속적으로 추진해 온 지역상생·포용금융 노력이 정부 정책 방향과 부합한 실질적인 성과로 인정받은 결과라고 BNK금융은 설명했다.

환경(E) 부문에서도 2년 연속 A+ 등급을 획득했다. BNK금융은 금융배출량 측정 시스템과 ESG데이터 플랫폼을 고도화, SBTi 기반 감축목표 설정, 녹색금융 확대 등 기후변화 대응 체계를 강화해 왔다. 또한 TNFD 기반의 자연자본 리스크 관리체계를 단계적으로 도입하며 기후·환경 리스크 평가 역량을 제고하고 있다.

지배구조(G) 부문 역시 이사회 중심의 투명한 의사결정 체계 유지, 내부통제·준법경영관리 강화, 국제 기준에 부합하는 지속가능경영 체계 고도화를 추진하면서 A등급을 유지했다.

BNK금융지주 관계자는 "사회 부문 3년 연속 A+ 등급은 금융권 최고 수준의 평가 등급으로 지역 금융기관으로서 역할을 성실히 수행한 결과이자 정부 정책과도 부합하는 의미 있는 성과"라며 "앞으로 지역형 생산적 금융을 ESG 실증 사업으로 확장해 실행력을 더욱 높이고, ING 등 글로벌 선진 금융모델을 BNK형 지속가능 해양금융 비즈니스로 고도화해 나가겠다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>