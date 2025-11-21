본문 바로가기
경기도, 21일 '주거복지 워크숍' 개최…협력 네크워크 강화

이영규기자

입력2025.11.21 07:06

경기도가 21일 수원컨벤션센터에서 경기도 주거복지센터 및 도내 주거복지센터 관계자 등 70여명이 참석한 가운데 '2025년 주거복지 워크숍'을 개최했다.


이날 행사는 ▲신규 기초 주거복지센터 협약식 ▲심리상담 기반 네트워킹 프로그램 ▲공공복지 종사자 강연 ▲우수 공모사업 공유 순으로 진행됐다.

경기도청

경기도청

김태수 경기도 주택정책과장은 "이번 워크숍은 도내 주거복지센터 간 정보 공유 및 협력 네트워크를 강화하고, 현장 관계자들의 심리적 회복과 정책 역량을 높이는 자리였다"며 "앞으로도 사람 중심의 주거복지를 실현하기 위해 도민의 삶과 현장 목소리를 반영한 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.


한편 경기도 주거복지센터는 2019년 4월 개소 후 주거복지 관련 컨설팅 및 정책 지원, 찾아가는 주거복지 상담, '경기주거복지포털' 운영, 전세사기피해자 상담·지원 등을 통해 주거취약계층 대상 주거복지 정보 제공과 지원을 하고 있다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
