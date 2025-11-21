본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

경북 국회의원 3명 패스트트랙 1심 ‘전원 유죄’…도민 신뢰 흔든 정치의 민낯

영남취재본부 권병건기자

입력2025.11.21 07:37

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

송언석·김정재·이만희 의원 유죄 확정
민주당 “도민 앞에 사과해야”

2019년 국회 패스트트랙 충돌 사건과 관련해 경북 지역 국민의힘 국회의원 3명이 1심에서 모두 유죄를 선고받았다.

경북 국회의원 3명 패스트트랙 1심 ‘전원 유죄’…도민 신뢰 흔든 정치의 민낯
AD
원본보기 아이콘

서울남부지법 형사합의11부는 20일 송언석 의원과 김정재 의원에게 각각 벌금 1150만원, 이만희 의원에게는 벌금 850만원을 선고했다. 사건 발생 6년 7개월 만에 내려진 판단이다.


이번 판결은 단순한 정쟁을 넘어, 국회 의사 절차를 물리력으로 저지하고 회의장을 점거하며 특정 의원을 사실상 감금한 중대한 불법 행위라는 점에서 정치권에 큰 파장을 예고한다.

국회선진화법은 국회의 폭력 사태를 근절하기 위해 초당적으로 마련된 법임에도 불구하고, 관련 의원들은 지금까지 책임을 인정하지 않은 채 판결의 의미마저 정치적 명분으로 치환하려는 태도를 보여 왔다는 비판이 제기된다.


특히 일각에서는 "민주당 독재 저지"라는 표현으로 폭력적 상황을 정당화하려 한 국민의힘 내부 시각에 우려가 제기된다. 법원이 명확한 위법성을 확인했음에도 불구하고 반성과 자성이 결여된 태도는 민주주의의 기본 원칙을 무너뜨린다는 지적이다.


더불어민주당 경북도당은 이날 논평을 통해 "국회선진화법을 짓밟은 불법 행위에 대해 유죄를 선고받은 경북 지역 의원들이 지금까지도 반성의 기미를 보이지 않는다"며 "송언석 원내대표를 비롯한 김정재·이만희 의원은 도민 앞에 직접 나와 진정성 있는 사과와 책임 있는 자세를 보여야 한다"고 촉구했다.

이번 판결을 계기로 경북 정치권의 책임성과 공적 윤리에 대한 도민의 시선이 한층 더 엄중해질 전망이다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[뉴욕증시]엔비디아發 '반짝 랠리' 꺼지며 일제 하락…멀어진 금리 인하·AI 거품론 부각 [뉴욕증시]엔비디아發 '반짝 랠리' 꺼지며 일제 하... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

뜨끈뜨끈한 '길거리 K간식'…해외서도 '핫해'

카리나·제니도 입었다…"이게 왜 예쁘지?" 장바구니에 '쓱' 인기 폭발

"여보, 장어값 대폭락이래" 외식하려고 했더니…어민들만 피눈물?

'처가 손절' 이승기, 부모에 '26억짜리' 효도 플렉스…고급 타운하우스 증여

"절대 못잡죠"…7차례 폭발물 설치 협박하고 경찰 조롱한 고교생 구속

金여사, 이집트 영부인과 피라미드·대박물관 관람…"국립중앙박물관으로 정중히 초대"

고액자산가, 이달 변동성 확대에 주식 비중 줄였다

새로운 이슈 보기