본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

[속보] 韓-이집트 CEPA 공동선언문 서명…사회보장협정 타결

임철영기자

입력2025.11.20 21:18

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

[속보] 韓-이집트 CEPA 공동선언문 서명…사회보장협정 타결





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"변기에 자꾸 넣으니 매년 수천 억 낭비"…물티슈 아예 판매금지 시킨 영국 "변기에 자꾸 넣으니 매년 수천 억 낭비"…물티슈 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

뜨끈뜨끈한 '길거리 K간식'…해외서도 '핫해'

카리나·제니도 입었다…"이게 왜 예쁘지?" 장바구니에 '쓱' 인기 폭발

"여보, 장어값 대폭락이래" 외식하려고 했더니…어민들만 피눈물?

박지현, 새벽 배송 논란에 "강요된 선택을 필수라 할 수 있나"

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

"뉴스 검색하다 그만"…해경, '여객선 좌초 책임' 일항사·조타수 긴급체포

"전략기술 가업승계 부담 낮춘다"...野 상속공제 20% 상향 추진

새로운 이슈 보기