서울교통공사, 국가품질경영대회 2년 연속 6관왕

빅데이터·AI 기반 정비 혁신 성과

서울교통공사가 19일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘제51회 국가품질경영대회’에서 2년 연속 6관왕의 성과를 거뒀다고 20일 밝혔다. 출전한 6개 팀 모두가 수상의 영예를 안으며 서울 지하철의 기술혁신과 품질역량을 다시 한번 입증했다.

서울교통공사 6개 분임조 대표자들이 사진 촬영을 하고 있다. 서울교통공사 제공. AD 원본보기 아이콘

국가기술표준원이 주최하고 한국표준협회가 주관하는 국가품질경영대회는 산업 전반의 혁신 성과와 우수 유공자를 발굴·포상하는 전국 규모의 품질 경영 행사다. 올해 본선에는 전국 17개 시·도 예선을 통과한 316개 분임조가 참가했다.

공사는 6개 부문(현장개선, 안전 품질, 빅데이터·AI, ESG, 신제품개발, 연구성과)에 참가해 은상 3건, 동상 3건을 수상했다. 빅데이터와 AI를 활용한 정비 시스템 고도화, 현장 안전 품질 개선 등 미래형 혁신활동이 높은 평가를 받았다.

은상은 ▲정참시(빅데이터 기반 전동차 정비 개선, 방화차량사업소) ▲도·전 넘버원!(전차선로 작업 사다리 개선, 전기1사업소) ▲스위스 치즈(신호 장애 신속 조치를 위한 접점 저항 측정기 개발, 신호1사업소)팀이 수상했다.

동상은 ▲테크닉매니저(승강장안전문 개선으로 안전사고 예방, 기술계획처) ▲장암 퓨쳐스(PCB 수선 공정 개선, 도봉차량사업소) ▲응답하라! 1989(전력케이블 절연 파괴 예방 시스템 연구, 전기1사업소)팀이 수상했다.

공사는 이번 수상을 계기로 우수 개선 사례를 전 사내로 확산하고, 현장 중심의 자율 품질혁신 활동을 적극 지원할 방침이다.

한영희 서울교통공사 사장 직무대행은 “2011년부터 꾸준히 대회에 참가해 온 공사가 이제는 경험의 축적을 넘어 빅데이터와 AI 기반의 미래형 품질혁신 단계로 발전하고 있다”며 “현장 주도의 개선 활동을 강화해 서비스 품질과 안전 수준을 획기적으로 높이고 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>