한국피아이엠 "'휴머노이드 로봇 손' 소재 상용화 논의 진행"

국내 1위 MIM(Metal Injection Molding) 기술 보유 기업 한국피아이엠 한국피아이엠 448900 | 코스닥 증권정보 현재가 40,850 전일대비 4,300 등락률 +11.76% 거래량 985,180 전일가 36,550 2025.11.20 13:40 기준 관련기사 상법 개정 훈풍에 우선주 투자 매력 부각...투자자들 레버리지 카드 ‘만지작’[특징주]한국피아이엠, 휴머노이드 밸류체인 합류 '초읽기'…로보티즈와 '키맞추기'[특징주]한국피아이엠, 전세계 휴머노이드 선점 위한 핵심기술 확보…독보적 기술 '눈에띄네' 전 종목 시세 보기 close 은 최근 개최된 국내 최대 로봇 전시회 '로보월드'에서 국내 굴지의 대기업과 휴머노이드 로봇 손에 적용되는 소재 관련 상용화 논의를 진행했다고 20일 밝혔다.

한국피아이엠은 전시 기간 동안 자체 부스를 운영해 주요 제품뿐 아니라 국내 유일 초정밀 휴머노이드 소재 양산 기술 'Micro(마이크로) MIM' 기반 휴머노이드 감속기 소재를 선보였다. 부스에는 국내 자동차 및 IT(정보기술) 대기업과 미국, 일본 등 글로벌 기업 한국 지사 관계자들이 방문해 한국피아이엠 기술에 큰 관심을 보였으며, 일부 기업과는 미팅을 진행했다.

이번에 휴머노이드 소재 관련 상용화 논의를 진행한 기업은 글로벌 탑티어 기업향 공급 레퍼런스를 다수 보유 중인 국내 대기업이다. 해당 논의는 한국피아이엠의 마이크로 MIM, 티타늄 기반 기술 등 휴머노이드에 적합한 기술의 상용화를 목표로 진행됐다.

한국피아이엠은 휴머노이드 로봇에 핵심적인 기술을 다수 확보했다. 휴머노이드 로봇은 정밀한 움직임 구현을 위해 20mm(밀리미터) 이하의 초소형 감속기 적용이 필수적이며, 해당 제품의 양산이 경쟁력으로 꼽힌다. 자체 마이크로 MIM 기술 적용 시 최대 3mm 이하 초정밀 소재 양산이 가능하며, 티타늄 기반 기술을 활용하면 소재 경량화를 구현할 수 있다.

한국피아이엠 관계자는 "휴머노이드 로봇 손에는 초정밀 제품이 적용되는 반면, 전시회에 참여한 국내외 감속기 전문 기업들의 제품은 중대형 감속기 위주"라며 "초정밀 소재 양산과 경량화가 가능하다는 점에서 국내외 기업들의 많은 관심을 받았으며, 국내 대기업과 휴머노이드 로봇 손 상용화를 위한 심층 미팅을 진행했다"고 말했다.

그는 이어 "논의를 진행한 기업과 전시회 방문객들을 대상으로 후속 영업 대응을 이어나가 휴머노이드 로봇 손 관련 성과 확보에 나설 것"이라고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>