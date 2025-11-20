본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

한국피아이엠 "'휴머노이드 로봇 손' 소재 상용화 논의 진행"

유현석기자

입력2025.11.20 13:43

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국내 1위 MIM(Metal Injection Molding) 기술 보유 기업 한국피아이엠 은 최근 개최된 국내 최대 로봇 전시회 '로보월드'에서 국내 굴지의 대기업과 휴머노이드 로봇 손에 적용되는 소재 관련 상용화 논의를 진행했다고 20일 밝혔다.

한국피아이엠 "'휴머노이드 로봇 손' 소재 상용화 논의 진행"
AD
원본보기 아이콘

한국피아이엠은 전시 기간 동안 자체 부스를 운영해 주요 제품뿐 아니라 국내 유일 초정밀 휴머노이드 소재 양산 기술 'Micro(마이크로) MIM' 기반 휴머노이드 감속기 소재를 선보였다. 부스에는 국내 자동차 및 IT(정보기술) 대기업과 미국, 일본 등 글로벌 기업 한국 지사 관계자들이 방문해 한국피아이엠 기술에 큰 관심을 보였으며, 일부 기업과는 미팅을 진행했다.


이번에 휴머노이드 소재 관련 상용화 논의를 진행한 기업은 글로벌 탑티어 기업향 공급 레퍼런스를 다수 보유 중인 국내 대기업이다. 해당 논의는 한국피아이엠의 마이크로 MIM, 티타늄 기반 기술 등 휴머노이드에 적합한 기술의 상용화를 목표로 진행됐다.

한국피아이엠은 휴머노이드 로봇에 핵심적인 기술을 다수 확보했다. 휴머노이드 로봇은 정밀한 움직임 구현을 위해 20mm(밀리미터) 이하의 초소형 감속기 적용이 필수적이며, 해당 제품의 양산이 경쟁력으로 꼽힌다. 자체 마이크로 MIM 기술 적용 시 최대 3mm 이하 초정밀 소재 양산이 가능하며, 티타늄 기반 기술을 활용하면 소재 경량화를 구현할 수 있다.


한국피아이엠 관계자는 "휴머노이드 로봇 손에는 초정밀 제품이 적용되는 반면, 전시회에 참여한 국내외 감속기 전문 기업들의 제품은 중대형 감속기 위주"라며 "초정밀 소재 양산과 경량화가 가능하다는 점에서 국내외 기업들의 많은 관심을 받았으며, 국내 대기업과 휴머노이드 로봇 손 상용화를 위한 심층 미팅을 진행했다"고 말했다.


그는 이어 "논의를 진행한 기업과 전시회 방문객들을 대상으로 후속 영업 대응을 이어나가 휴머노이드 로봇 손 관련 성과 확보에 나설 것"이라고 강조했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대재앙 왔다 '발칵' 뒤집힌 일본…"입을 떡 벌린 채" 대량 폐사 '60년만에' 처음 대재앙 왔다 '발칵' 뒤집힌 일본…"입을 떡 벌린 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

"이것도 저것도 입을 떡 벌리고"…60년만에 '대재앙' 닥쳤다는 일본

박지현, 새벽 배송 논란에 "강요된 선택을 필수라 할 수 있나"

살충제 뿌린 발리 호스텔서 중국인 사망…20여명 집단 중독

우울증은 마음의 병?…신체 면역 이상 반응도 영향

무뇨스 "한 라인에서 10개 車모델 생산…소프트웨어 정의 공장 도입"

"전략기술 가업승계 부담 낮춘다"...野 상속공제 20% 상향 추진

새로운 이슈 보기