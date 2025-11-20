본문 바로가기
차승세 민주당 부대변인, 정청래 대표 정무특보 임명

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.20 13:40

더불어민주당이 차승세 중앙당 부대변인을 정청래 대표의 정무특보로 임명했다.

차승세 더불어민주당 부대변인.

더불어민주당은 20일 차승세 신임 정무특보가 당대표의 전략·정책 기획 과정에서 정무 판단을 지원하고, 국회·정부·시민사회·지역 등 다양한 채널과의 네트워크 구축을 보좌하게 된다고 밝혔다. 정무특보는 당대표 의사결정과 소통 창구를 담당하는 직책이다.


차 특보는 광주시 정무특별보좌관, 광산구 비서실장 등을 지냈으며, 현재 전국자치분권민주지도자회의(KDLC) 인재혁신영입위원장과 광주노무현시민학교장을 맡고 있다. 제21대 대선에서는 이재명 후보 중앙선대위 조직팀장과 광주선대위 전략기획본부장으로 활동했다.

최근 중앙당 부대변인, 참좋은지방정부위원회 상임위원, 국가균형성장특위 정책자문위원 등 주요 직책을 맡아왔다.


차 특보는 "중앙과 지역을 잇는 소통창구 역할에 최선을 다해왔다"며 "당대표를 보좌해 지역 기반의 정무 네트워크 강화와 정책 조율에 주력하겠다"고 말했다.


차 특보는 내년 지방선거에서 광주 광산구청장 출마를 준비 중인 것으로 알려졌다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
