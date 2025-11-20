이경근 한화생명 대표, 청소년 불법도박 근절캠페인 동참

서울경찰청 주관 전국 확산운동 참여

한화생명은 이경근 대표이사와 임직원들이 서울 경찰청 주관 '청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인'에 동참했다고 20일 밝혔다.

이경근 한화생명 대표이사(가운데)가 임직원들과 함께 청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인에 참여해 기념사진을 찍고 있다. 한화생명

캠페인은 '청소년을 노리는 불법 사이버 도박, 절대 이길 수 없는 사기범죄입니다'라는 슬로건 아래 청소년 불법 도박의 위험성과 예방 필요성을 알리기 위해 릴레이 형식으로 진행한다.

이 대표는 김철주 생명보험협회장으로부터 지목받아 캠페인에 참여했다. 다음 참여자로는 최승영 한화생명금융서비스 대표와 안철경 보험연구원장을 지목했다.

이 대표는 "청소년들이 안전하고 건강한 환경에서 성장하도록 돕는 건 우리 사회를 위해 해야 할 당연한 일"이라며 "청소년들이 올바른 가치관을 가지고 자라도록 노력할 것"이라고 말했다.

한편 한화생명은 청소년 자살예방 캠페인 운영 및 가족돌봄청년, 암경험청년 지원사업 등 청소년 성장을 돕기 위해 노력하고 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



