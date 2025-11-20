백화점에 여행매장 입점?… 신세계 센텀시티, 첫 오프라인 '트래블 컨시어지' 등장

프리미엄 여행플랫폼 '비아신세계' 첫 매장



'글로벌 해양관광도시' 부산에 1호점 오픈



여행 전문가 베스트 상품 추천, 전 일정 관리

백화점에 여행플랫폼이 '입점'한 걸 아세요?

신세계 센텀시티가 프리미엄 여행 플랫폼 '비아신세계'의 첫 오프라인 상담 창구 '트래블 컨시어지'를 신설하고 론칭 100일을 맞이해 다채로운 이벤트도 펼친다.

지난 8월 5일 업계 최초로 백화점이 여행 상품을 기획하고 운영하면서 화제를 낳았던 비아신세계가 늘어나는 오프라인 여행 상담 수요와 고객 요청에 힘입어 직접 고객을 만나 서비스를 제공하기로 결정한 것이다.

'글로벌 해양관광도시' 부산에서 트래블 컨시어지 1호점을 운영하며 고객의 니즈를 파악한 후 향후 더 많은 점포로 확장해 나간다는 계획이다.

오는 28일 백화점 4층에 새롭게 문을 여는 트래블 컨시어지에서는 여행 전문가가 상주해 비아신세계 상품 중 상담 고객에게 가장 적합한 여행 상품을 추천해준다. 또 여행 준비와 출발에서 도착까지 여행의 전 과정을 세심하게 관리한다.

트래블 컨시어지의 운영시간은 백화점 오픈 시간인 10시 30분부터 오후 6시까지이며 신세계백화점 어플리케이션(APP)의 비아신세계 코너에서 상담 신청 후 방문 예약을 하고 이용할 수 있다.

12월 31일까지 상담을 받는 고객에게는 여행과 관련된 인형 키링을 증정하며 여행 상품을 예약하는 고객에게는 김해공항에서 인천공항 혹은 김포공항으로 이동하는 항공편을 무료로 제공하는 이벤트도 마련했다.

아울러 비아신세계 론칭 100일을 맞아 특별한 이벤트도 준비했다.

먼저 11월 한달간 신세계 하나카드를 통해 여행 상품 결제 시 3%의 캐시백 혜택을 제공한다. 오는 24일까지 인스타그램 비아신세계 공식 계정에서 진행되는 100일 기념 이벤트에 참여한 고객에겐 20명을 추첨해 신세계 상품권 5만원을 증정한다.

비아신세계의 여행 상품은 타 여행 상품과 차별된다는 점에서 고객의 눈길을 사로잡고 있다.

앱을 통한 설문으로 자신의 몰랐던 여행 취향을 새롭게 파악하기도 하고 비아신세계를 통해 예약한 호텔에서 룸 업그레이드를 비롯한 특전도 제공됐다. 허니문 프로그램은 모든 것을 커스텀할 수 있다는 점에서 고객 만족도가 높았던 것으로 나타났다.

프라이빗한 투어, 불필요한 옵션 제거, 주로 관광만 하고 지나가는 장소에서 숙박을 제공하는 등 비아신세계에서만 제공하는 혜택들도 큰 호응을 얻었다.

또 이미 전석 매진된 내년 4월 임윤찬 뉴욕 카네기홀 리사이틀 티켓이나 오스트리아 잘츠부르크에서 열리는 부활절 페스티벌 1등석 티켓을 확보하는 등 쉽게 접하기 어려운 프리미엄 여행 콘텐츠들도 적극적으로 소개하고 있다.

신세계백화점 영업전략담당 이성환 상무는 "고객의 큰 관심 속에서 론칭한 비아신세계가 100일을 맞이함과 동시에 오프라인 상담 창구까지 마련하게 됐다"며 "신세계만이 선보일 수 있는 여행 상품을 지속적으로 개발하고 고객 만족을 위해 노력할 것"이라고 말했다.





