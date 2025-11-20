중랑구, 2026년도 1조1648억원 예산안 편성

사회복지 분야 63% 집중, 민생 안정 주력

서울 중랑구(구청장 류경기)가 2026년도 예산안을 1조1648억 원 규모로 편성해 지난 18일 중랑구의회에 제출했다고 20일 밝혔다. 이번 예산은 일반회계 1조1497억원과 특별회계 151억원을 합한 것으로, 올해 본예산(1조1252억원)보다 3.5% 증가했다. 2023년 이후 4년 연속 본예산 1조 원을 돌파하며 구 재정 규모가 꾸준히 확장되고 있다.

중랑구청 전경. 중랑구 제공. AD 원본보기 아이콘

분야별로는 사회복지 예산이 7231억원으로 전체의 63%를 차지했다. 이는 올해보다 478억원 늘어난 규모로, 기초연금과 생계·주거급여 등 보편적 복지를 강화하고 어르신과 아동·보육 등 대상별 지원을 확대한다. 특히 의료·요양 등 돌봄 통합지원과 출산축하용품 지원사업을 새로 추진할 예정이다. 구는 ‘중랑동행사랑넷’을 지속 운영해 주민이 직접 참여하는 복지 생태계를 조성한다는 방침이다.

교육 분야에는 288억원을 편성했다. 학교 교육경비 지원비를 140억원에서 160억원으로 확대하고, 천문과학관 건립(35억원)과 제2방정환교육지원센터 운영(8억원) 등을 통해 공교육 환경 개선과 교육 인프라 확충에 나선다.

경제 활성화를 위한 예산도 132억원이 배정됐다. 중랑패션지원센터 건립 10억원, 전통시장 및 골목상권 현대화 17억원, 모바일 중랑사랑상품권 발행 4억원 등을 포함해 지역경제 기반을 강화한다. ‘동행일자리’ 추진에도 64억원을 투입해 양질의 일자리를 창출할 계획이다.

주거환경 개선 및 도시개발 분야에는 총 790억원이 편성됐다. 공공·민간 재개발·재건축 지원 8억원, 공동주택 지원사업 7억원, 면목선 도시철도 건설 및 상봉재정비촉진지구 재정비 추진비 6억원 등이 포함됐다. 이밖에 청소 501억원, 치수 72억원, 도로 66억원, 녹지 81억원 등이 배정돼 주민 생활 편의와 쾌적한 환경 조성에 투입된다.

문화·체육 분야 예산은 225억원으로, 면목동 도서관 주차장 건립(10억원), 중랑서울장미축제(6억원), 면목유수지 문화체육복합센터 건립(0.4억원) 등을 포함한다. 중랑문화재단, 중랑문화원, 체육회 등 문화체육 관련 위탁사업비로 195억원이 지원된다.

이와 함께 면목2동 복합청사 건립(3억원) 등 행정청사 및 주민센터 건립사업도 지속 추진하며, 주민자치회 운영을 통해 주민 참여와 소통을 확대할 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “주민의 복지와 안전 강화, 민생 안정 및 교육 기반 강화에 중점을 두고 2026년 예산안을 편성했다”며 “재정건전성을 유지하면서도, 지역 발전과 주민 편익, 지역사회 문제 해결을 위한 사업 추진에 소홀함이 없도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>