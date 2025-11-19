본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

한덕수 재판부, '법정질서 위반' 김용현측 변호인 2명 감치 결정

최서윤기자

입력2025.11.19 19:18

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

동석권 불허 뒤에도 방청석 떠나지 않고 발언
재판부 "1차 경고·2차 퇴정·3차 감치" 사전경고

한덕수 전 국무총리의 내란 혐의 사건을 심리 중인 재판부가 법정 질서를 위반했다며 김용현 전 국방부 장관 측 변호인들에게 감치를 선고했다. 감치는 법정 질서를 어긴 사람을 재판장 명령에 따라 교도소·구치소 등에 일정 기간 가두는 조치다.


서울중앙지법 형사합의33부(이진관 부장판사)는 19일 한 전 총리의 내란 우두머리 방조 등 혐의 속행 공판을 진행했다. 이날 오후 증인으로 출석한 김 전 장관은 '신뢰관계인 동석권'을 신청했지만, 재판부는 요건에 해당하지 않는다며 허락하지 않았다.

김용현 전 국방부장관에 대한 구속영장 심문이 진행된 지난 6월25일 서초구 서울중앙지방법원에서 김 전 장관의 변호인인 이하상 변호사(왼쪽 두번째)가 취재진에 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

김용현 전 국방부장관에 대한 구속영장 심문이 진행된 지난 6월25일 서초구 서울중앙지방법원에서 김 전 장관의 변호인인 이하상 변호사(왼쪽 두번째)가 취재진에 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

그러나 김 전 장관 측 변호인인 이하상 변호사와 권우현 변호사는 방청석을 떠나지 않고 발언을 시도했다.


이에 재판부는 "누구시냐, 왜 오신 것이냐. 이 법정은 방청권이 있어야 볼 수 있다. 퇴정하라"고 명령했다. 이 변호사가 "퇴정하라는 것이냐"고 반문하자 재판부는 "감치하겠다. 나가시라"고 재차 경고했다.


이 변호사가 끝내 퇴정하지 않자 재판부는 "감치하겠다. 구금 장소에 유치하겠다"고 밝혔다. 이에 이 변호사는 "직권남용"이라고 항의하며 끌려 나갔고, 권 변호사 역시 "이렇게 하는 게 대한민국 사법부냐"며 항의하다 퇴정당했다.

이후 재판부는 두 변호인에 대한 별도 감치 재판을 열어 이들에게 감치 15일을 선고했다. 두 사람은 서울구치소에 감치될 예정이다.


앞서 재판부는 이날 오전 "재판부는 질서 유지 의무가 있다"며 "위반 시 1차 경고, 2차 퇴정, 3차 감치를 위한 구속 조치를 하겠다"고 예고한 바 있다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 가야 하나" K-공장 덮친 '인건비 폭탄' 삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

포스텍 교수에 유명 강사도 "정답 없다"…수능 국어 17번 뭐길래

"손잡이 잡지 마" 엄마들 화들짝…설사·구토에 심하면 탈수로 사망 '이 바이러스' 비상

고가 달걀 논란에 입 연 이경실 "난각번호, 품질 등급과 무관"

李 대통령 흰 벤츠 타고 등장하자…'긴 머리' 좌우로 흔든 소녀들, 왜?

셀트리온 서정진 "M&A 추진 1곳과 협의…'신약기업' 전환 가속"

새로운 이슈 보기