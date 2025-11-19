본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

청소년수련시설 그 이상을 찾아… 그랜드모먼트서 전국 운영대표자 직무연수

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.19 16:35

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전국 160명 참석, 시설 유공자 포상·시상·토크콘서트·특강 다채

그랜드모먼트 유스호스텔이 지난 18일부터 이틀간 연 2025 청소년수련시설 운영대표자 직무연수를 마무리했다.


한국청소년수련시설협회(회장 권일남)가 주최한 이 연수에 전국 청소년수련시설 운영대표자 160명이 참석해 '운영대표자 직무연수'를 진행했다.

그랜드모먼트 유스호스텔 박수영 운영대표가 감사장을 전달받고 있다.

그랜드모먼트 유스호스텔 박수영 운영대표가 감사장을 전달받고 있다.

AD
원본보기 아이콘

그랜드모먼트 유스호스텔 클래식홀에서 개최된 이번 연수에서 ▲청소년수련시설 유공자 포상 시상식 및 우수 운영사례 발표(대상 시립성동청소년센터, 최우수상 밀양시청소년수련관 등) ▲새 정부 출범 이후 변화된 청소년 정책의 방향성과 주요 내용 설명 및 현장 적용 방안 모색을 위한 토크콘서트 등이 이어졌다.

이날 토크콘서트에서 권일남 한국청소년수련시설협회 회장이 사회를 맡았고 최창욱 한국청소년정책연구원 부원장, 윤태한 부산광역시의회 의원, 박용성 부산광역시청소년수련시설협회 회장, 김성숙 경상남도청소년수련시설협회 회장 등이 패널로 참여했다.


이어 ▲청소년수련시설 안전 정책 관련 특강(천왕우 한국청소년활동진흥원 활동안전부 본부장) ▲지역사회 네트워크를 활용한 청소년 성장지원 사례 특강(김호겸 前 한국인삼공사 스포츠단 상임고문) 등 프로그램이 펼쳐졌다.


또 부산지역 청소년활동을 활성화를 선도하고 있는 청소년수련시설 그랜드모먼트 유스호스텔(운영대표 박수영)에 감사장도 전달됐다.

한국청소년수련시설협회 권일남 회장은 "운영대표자 직무연수는 청소년정책 변화에 대한 대응력을 높이고 전국 청소년활동 현장의 목소리를 하나로 모으는 중요한 자리"라고 말했다.


권 회장은 "청소년이 행복하게 성장할 수 있는 환경을 만들기 위해 시설 운영자들의 전문성과 지역 협력이 더 중요해지고 있다"고 힘줬다.


이번 직무연수에 성평등가족부, 한국청소년활동진흥원, 부산광역시청소년수련시설협회, MG새마을금고 지역희망나눔재단, 현대해상화재보험, 보람상조라이프 등이 후원기관으로 참여했다.

청소년수련시설 그 이상을 찾아… 그랜드모먼트서 전국 운영대표자 직무연수 원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 가야 하나" K-공장 덮친 '인건비 폭탄' 삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

포스텍 교수에 유명 강사도 "정답 없다"…수능 국어 17번 뭐길래

"손잡이 잡지 마" 엄마들 화들짝…설사·구토에 심하면 탈수로 사망 '이 바이러스' 비상

고가 달걀 논란에 입 연 이경실 "난각번호, 품질 등급과 무관"

李 대통령 흰 벤츠 타고 등장하자…'긴 머리' 좌우로 흔든 소녀들, 왜?

셀트리온 서정진 "M&A 추진 1곳과 협의…'신약기업' 전환 가속"

새로운 이슈 보기