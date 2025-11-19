본문 바로가기
양주시, 용산구청 홍보담당 직원 대상 '실전 홍보교육'진행

이종구기자

입력2025.11.19 14:02

경기 양주시가 19일 용산아트홀에서 용산구청 홍보담당 직원 70여 명을 대상으로'실전 홍보교육'을 진행했다.

양주시가 19일 용산아트홀에서 용산구청 홍보담당 직원 70여 명을 대상으로'실전 홍보교육'을 진행한 후 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공

양주시가 19일 용산아트홀에서 용산구청 홍보담당 직원 70여 명을 대상으로'실전 홍보교육'을 진행한 후 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공

이번 교육은 최근 양주시 홍보 콘텐츠가 전국적으로 주목을 받으며, 지자체 홍보 방식에 새로운 흐름을 만든 점이 높게 평가돼 용산구청의 공식 요청으로 마련된 자리다.


양주시청 홍보담당관 소속 최다래 홍보정책팀장, 정겨운 주무관(활동명 '진주무관')과 채지석 주무관이 강사로 참여해 ▲진주무관 콘텐츠 탄생 비하인드 ▲2인 1조 제작 시스템 ▲유튜브 성공 사례 ▲기획자·출연자 관점의 실전 촬영 노하우 등을 실제 현장에서의 경험을 중심으로 전달했다.

양주시 관계자는 "앞으로도 타 지자체와 적극적으로 홍보 노하우를 공유하고, 시민이 쉽게 공감하고 즐길 수 있는 시정 홍보 콘텐츠를 계속 확대해 나가겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
