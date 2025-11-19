본문 바로가기
신영재 홍천군수 "철도 유치, 군민 100년 숙원사업 완수 총력"

이종구기자

입력2025.11.19 13:54

홍천철도 성공적 유치방안 논의 자문위원회 개최

강원도 홍천군은 19일 군청 행정상황실에서 홍천광역철도 제4차 정책자문위원회를 개최했다고 밝혔다. 이번 자문위원회는 예비타당성조사 발표를 앞둔 중요한 시점에 맞춰 마련됐다.

홍천군이 19일 군청 행정상황실에서 홍천광역철도 제4차 정책자문위원회를 개최하고 있다. 홍천군 제공

홍천군이 19일 군청 행정상황실에서 홍천광역철도 제4차 정책자문위원회를 개최하고 있다. 홍천군 제공

정책자문위원회에는 위원장인 신영재 홍천군수를 비롯하여 최진석 철도경제연구소 소장, 권혁일 홍천철도범군민추진위원회 위원, 김주원 연세대학교 보건과학대학원 객원교수, 장진영 강원연구원 도시개발팀장 등 정책자문위원과 김완수 경제진흥국장, 전상권 기획감사실장 등 관계 공무원이 참석했다.


홍천군은 이날 회의를 통해 "용문~홍천 광역철도 유치방안 수립용역" 최종보고회와 예비타당성조사 최종단계인 분과위원회 대응방안 등 향후 통과 전략 전반에 대한 다양한 의견을 논의했다.

신영재 군수는 "바쁜 일정에도 특별히 시간을 내어 참석한 자문위원들에게 깊은 감사를 드린다"며 "현재 용문~홍천 광역철도는 예비타당성조사 통과가 결정되는 중요한 기로에 서 있으며, 이번 정책자문위원회에서 나온 소중한 고견을 반드시 예비타당성조사 통과를 위한 발판으로 삼아 홍천군민 100년의 숙원사업 이루기 위해 끝까지 노력하겠다"고 말했다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
언론사 홈 구독
