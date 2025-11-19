경기도, 1천만원 이상 '고액 상습 체납자' 3156명 명단 공개

경기도가 체납 발생 후 1년이 지나도록 1000만원 이상의 지방세와 지방행정제재·부과금을 내지 않은 고액·상습 체납자 3156명의 명단을 19일 경기도청 누리집(gg.go.kr)과 위택스(wetax.go.kr)에 공개했다.

지방세는 취득세·재산세·지방소득세와 같이 지방정부가 부과하는 세금이다. 지방행정제재·부과금은 세금 외 수입으로, 불법행위에 대한 과징금·이행강제금·변상금과 공익사업 관련 부담금 등이 포함된다.

공개 명단에 오른 지방세 체납자는 개인 1801명, 법인 1016곳이다. 체납액은 개인 1185억원, 법인 863억원 등 2048억원이다. 지방행정제재·부과금 체납자는 개인 238명, 법인 101곳이다. 체납액은 개인 193억원, 법인 250억원 등 443억원이다.

지방세징수법과 지방행정제재·부과금 징수법에 따라 명단 공개 전 체납자에게 6개월의 소명 기간을 보장해야 한다. 이에 경기도는 지난 3월 체납자 4088명에게 사전 안내문을 발송했다.

이날 공개된 사람들은 소명 기간에도 세금을 납부하지 않은 체납자로, 성명·주소·체납 세목 등이 공개된다.

체납액 규모별로는 1000만~3000만원 미만이 1905명으로 60.4%를 차지해 가장 많았다. 3000만원 이상~ 5000만원 미만 539명(17.1%), 5000만원 이상~1억원 미만 384명(12.1%), 1억원 이상 체납자는 328명(10.4%)이다.

개인 체납자(2039명)의 연령대는 60대가 613명(30%)으로 가장 많았다. 이어 50대 599명(29.4%), 40대 372명(18.3%), 70대 이상 327명(16%), 30대 이하 128명(6.3%) 순이었다.

공개된 명단 가운데 지방세 법인 체납액 1위는 담배소비세 등 210억원을 체납한 수원시 소재 '주식회사 엔에스티와이'다.

지방행정제재·부과금 체납액 법인 1위는 김포시 '김포 풍무유현지구 도시개발사업조합'으로, 하수도원인자부담금 등 41억 원을 내지 않았다.

개인 체납액 1위는 성남시에 거주하며 담배소비세 등 325억원을 체납한 최모 씨다. 지방행정제재·부과금 개인 체납 1위는 부동산실명법 과징금 25억 원을 체납한 성남시 거주 최모 씨다.

노승호 경기도 조세정의과장은 "지방세와 지방행정제재·부과금 고액 및 상습 체납자에 대한 명단 공개뿐만 아니라 관허사업 제한 등 강력한 행정제재와 재산 압류, 가택수색 등 체납처분을 실시할 예정"이라며 "특히 악의적인 재산은닉이나 조세포탈(탈세)을 한 체납자에 대해서는 철저한 조사를 통해 출국금지 등의 강력한 조치를 취하겠다"고 말했다.





