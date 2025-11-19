HMM, 'LPG 최대 화주' BGN그룹과 합작법인 설립

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 19,100 전일대비 350 등락률 +1.87% 거래량 576,410 전일가 18,750 2025.11.19 10:12 기준 관련기사 [클릭 e종목]"HMM, 컨테이너선 운임 하락 지속…목표가↓"HMM, 3Q 영업익 2968억원…전년비 79% 감소HMM, 부산행 논란 속 '주택구입·전세' 사내대출 부활 전 종목 시세 보기 close 이 아랍에미리트(UAE)의 BGN그룹 산하 'B International Shipping & Logistics(이하 B쉬핑)'와 액화석유가스(LPG) 운송사업 확대를 위해 싱가포르에 합작법인 'HMMB INT Shipping Pte. Ltd'를 설립했다고 19일 밝혔다.

합작법인은 HMM과 B쉬핑이 50%씩 투자해 8만8000CBM(큐빅미터)급 초대형가스운반선(VLGC) 2척을 운영할 예정이다. 이 선박들은 BGN그룹의 원자재·에너지 트레이딩 계열사인 'BGN INT DMCC'와 15년 장기 운송계약이 체결돼 있어 안정적인 사업 운영이 가능하다.

현재 HD현대중공업에서 건조 중인 이 선박들은 2027년 상반기에 인도될 예정이다.

BGN그룹은 연간 약 1400만t 규모의 LPG 무역량을 기록하며, 40여척의 LPG 선박을 운영 중인 글로벌 리딩 트레이딩 기업이다.

과거 5척의 LPG 선박을 운용했던 HMM은 2016년 이후 해당 사업을 중단했으나 최근 '2030 중장기 전략'을 바탕으로 벌크 부문 포트폴리오를 강화하고 있다. 이를 위해 2030년까지 LPG 및 암모니아 운송 선대를 약 20척 규모로 확대할 계획이다. 올해 중형 LPG선 3척을 확보한데 이어 이번 합작법인 설립으로 2척을 추가 확보하게 됐다.

정준 HMM 벌크사업본부장은 "이번 합작법인 설립은 BGN그룹과 HMM의 전략적 파트너십을 통해 증가하는 가스운송 수요에 적극 대응하고,나아가 저탄소·친환경 에너지 운송 분야로 협력을 확대하는 미래지향적 이정표가 될 것"이라고 했다.

오잔 투르굿(Ozan Turgut) BGN 대표는 "이번 협력을 통해 양사는 해운업의 탈탄소화를 위한 비전을 공유하게 됐다"며 "향후 2척의 선박 인도는 BGN이 LPG 사업을 지속 가능하게 성장시키는데 기여할 것"이라고 했다.





