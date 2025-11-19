하나은행, 축구 국가대표 A매치서 이주가정 아동에게 특별한 체험 제공

축구를 통해 사회적 포용과 연대 가치 확산에 기여



18일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과 가나의 축구 국가대표팀 A매치 경기에서 아프가니스탄 출신 '매치볼 키드' 마시(Masih)가 양 팀 주장 및 심판진과 함께 기념촬영을 하고 있다.

하나은행은 지난 18일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과 가나와의 축구 국가대표팀 A매치 경기에서 이주배경 가정 아동들에게 '매치볼 키드'와 '기수단'으로 참여할 수 있는 특별한 체험 기회를 제공했다고 19일 밝혔다.

'매치볼 키드'와 '기수단'은 경기 시작 전 공인구를 주심에게 전달하고, 국가대표 선수들과 함께 입장해 양 팀의 국기를 드는 어린이들을 말한다. 국가대표 경기 무대에 직접 오르는 만큼, 축구 꿈나무들에게는 잊지 못할 소중한 경험이 된다.

하나은행은 이번 프로그램을 통해 다양한 문화적 배경을 가진 아이들이 축구를 통해 하나로 어우러지고, 자신감과 소속감을 느낄 수 있도록 했다. '기아대책'의 '모두의 그라운드-슈팅포호프' 프로그램을 통해 선발된 이주배경 가정 아이들은 이번 무대를 통해 자신이 대한민국 사회의 일원임을 체감하며, 함께 어울리는 기쁨과 자긍심을 느꼈다.

행사에 참여한 한 아동은 "태극전사와 같은 무대에 서니 정말 떨리고 감격스러웠다"며 "수만 명의 관중들이 '대한민국'을 외칠 때, 나도 그 안에 있다는 게 자랑스러웠다"고 소감을 전했다.

하나은행 관계자는 "축구는 국적과 언어를 넘어 모두를 하나로 이어주는 힘이 있다"며 "아이들이 이번 경험을 통해 '대한민국과 하나된' 자부심을 느끼고, 서로 다른 배경 속에서도 함께 성장할 수 있다는 메시지를 얻길 바란다"고 밝혔다.

한편 하나은행은 축구를 매개로 한 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 전개하고 있다. 지난 11월 1일 K리그1 대전하나시티즌 홈경기에서는 국내 최초로 시각장애인을 위한 'AI 음성중계 서비스'를 선보였으며, 발달장애인과 비장애인이 한 팀이 되어 축구를 즐기는 'PlayONE 컵'을 운영하는 등 스포츠를 통해 모두가 하나로 연결되는 금융의 포용적 역할을 강화해 나가고 있다.





