경기교육청, '대한민국 지방시대 엑스포' 전시관 운영

경기도교육청이 '2025 대한민국 지방시대 엑스포'에 참가해 경기미래교육을 알린다.

도교육청은 19일부터 21일까지 울산광역시 울산전시컨벤션센터에서 지방시대위원회, 행정안전부, 산업통산부, 울산광역시 주최로 열리는 2025 대한민국 지방시대 엑스포에 참가한다고 18일 밝혔다.

도교육청은 전시관 주제를 '배움의 깊이는 온(ON)! 경계는 오프(OFF)! 미래교육의 표준 경기교육!'으로 선정했다. 경기미래교육의 혁신 모델을 직접 체험하고 참가자들에게 공유할 수 있는 공간으로 운영할 계획이다.

특히 전국 최초로 도입해 운영 중인 '하이러닝 인공지능(AI) 서·논술형 평가시스템'을 중심으로 AI 기반의 학습 피드백과 서·논술형 평가 과정을 시연하고, 관람객이 직접 체험할 수 있도록 구성했다.

경기도교육청이 19일부터 21일까지 울산광역시에서 열리는 '2025 대한민국 지방시대 엑스포'에 개설한 전시관 전경 AD 원본보기 아이콘

또한 지역사회 협력으로 학생 맞춤형 성장을 지원하는 지역교육협력 플랫폼 '경기공유학교'를 소개한다. 이에 따라 도내 31개 시군에서 시행 중인 경기공유학교 프로그램을 소개하고 우수사례를 공유할 예정이다.

도교육청은 참가자들이 학생 맞춤형 학습 지원과 공정한 평가가 결합된 새로운 교육 패러다임을 다양하게 경험할 수 있을 것으로 전망하고 있다.

도교육청 관계자는 "이번 엑스포에서 경기미래교육의 주요 교육정책과 우수사례를 정책 담당자와 교육가족 여러분께 상세히 안내할 예정"이라면서 "경기교육가족을 비롯해 교육정책에 관심 있는 모든 분의 많은 참여를 바란다"고 당부했다.





