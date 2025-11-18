본문 바로가기
BBQ, 뿜치킹 주문하면 '5만원 쿠폰팩' 제공

임혜선기자

입력2025.11.18 08:46

오는 30일까지 인기 사이드 메뉴 증정 혜택
전국민 프로모션으로 가입자 전원에 쿠폰 제공

제너시스BBQ그룹은 치킨 브랜드 BBQ가 오는 30일까지 BBQ 애플리케이션과 웹사이트를 통해 뿜치킹을 포함한 치킨을 주문하는 고객에게 인기 사이드 메뉴 7종을 담은 '5만원 버라이어티 쿠폰팩'을 제공한다고 18일 밝혔다.


쿠폰팩에는 뿜치킹콘립, 모둠감자튀김, 랜덤치즈볼(10알), BBQ 고추킹, BBQ 떡볶이, 통새우 멘보샤, BBQ 소떡 증정 쿠폰이 1장씩 포함된다. 쿠폰은 프로모션 기간 동안 BBQ앱 회원 전원에게 발급되며 주문 1회당 쿠폰 1장씩 사용 가능하다.

5만원 버라이어티 쿠폰팩은 지난 8, 9월에도 진행된 인기 프로모션이다. 회사 측은 "행사 기간 동안 소비자들의 많은 인기를 끌며 앵콜 문의가 이어졌다"면서 "고객 성원에 힘입어 최근 새롭게 출시한 사이드 메뉴 '뿜치킹콘립'을 추가해 앵콜 진행에 나섰다"고 설명했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
