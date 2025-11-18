본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

경주·공주·부여·익산, 10년간 719억 투입해 고도 이미지 회복

이종길기자

입력2025.11.18 09:00

시계아이콘01분 02초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한옥·가로경관 868건 정비
경주 황리단길 방문객 76% 유입

경주 황리단길 전경

경주 황리단길 전경

AD
원본보기 아이콘

국가유산청은 2015년부터 지난해까지 10년간 경주·공주·부여·익산 고도 네 곳에 719억원을 투입해 주민 생활공간 개선, 가로경관 정비 등 총 868건을 지원했다고 18일 밝혔다.


고도 이미지 찾기 사업은 '고도 보존 및 육성에 관한 특별법'에 근거해 고도로 지정된 지역의 역사문화경관을 회복하고 도시의 전통적 이미지와 정체성을 복원하는 사업이다. 전통 한옥 신축·수선, 가로경관 정비, 건축물 외관 개선 등을 통한 지역 문화자산 기반 도시 재생과 주민 삶의 질 향상이 목적이다.

전수조사 결과 가장 큰 비중을 차지한 건 한옥 지원사업이었으며, 비용 대비 효율성은 담장 및 대문, 건물 외관 개선 등 가로경관개선사업이 가장 높았다. 지난 10년간 지원된 사업은 한옥 개선이 485건, 가로경관개선이 288건, 역사 문화환경 개선이 95건이다.


각 고도는 개성 있는 자체 사업을 추진했다. 경주는 한옥과 황리단길 중심의 관광 기반 연계를 강화했고, 공주는 왕릉 경관과 한옥 회랑으로 전통미를 강조했다. 부여는 담장·쉼터·간판 등 기초 경관을 개선했으며, 익산은 간판과 건물 외관 개선에 주력했다.


수혜 주민 만족도는 2017년 76.8점에서 2023년 90.9점으로 상승했다. 하지만 일반 국민 1000명을 대상으로 한 조사에서 고도 이미지 찾기 사업 인식 수준은 30.68점에 그쳤다. 고도임을 인식하는 수준도 경주 62.28점, 부여 52.98점, 공주 52.25점, 익산 39.70점으로 대체로 낮았다. 국가유산청 관계자는 "대국민 홍보 강화가 필요해 보인다"고 말했다.

경주 황리단길 전경 연합뉴스

경주 황리단길 전경 연합뉴스

원본보기 아이콘

경주시 황남동 일대는 한옥이 들어서고 가로경관이 정비되면서 황리단길이라 불리는 명소로 탈바꿈했다. 경주 방문객 중 76.2%가 찾는 주요 유입지이자 상권과 문화유산을 연결하는 관광 중심축으로 자리 잡았다.


편익·비용 분석 결과 사회적 편익은 약 9억3000만원, 관광 유발 편익은 1700억원 가량으로 나타났다. 비용·편익 비율은 2.43으로 경제적 타당성을 확보했으며, 지역경제 활성화와 사회적 가치 창출 측면에서 긍정적 효과를 보였다. 다만 고도 간 사업 성과 간극을 좁히고 균형 있는 발전을 위해 합리적 재원 배분이 필요한 것으로 확인됐다.


국가유산청 관계자는 "앞으로도 주민 주거 및 생활환경 개선을 통해 주민 삶의 질을 향상하고 매력 넘치는 고도를 조성해 지역경제와 문화를 활성화할 계획"이라고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 외국인 사이서 뜨는 'K 안경 투어' "수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

'책방지기' 文 유튜브 데뷔…시집 '이제는 집으로 간다' 첫 추천 이유는?

한강버스에 삼풍백화점 소환한 이해찬 "시장이 제대로 안 하면 그 꼴"

'000' 사용 많을 수록 노화 느리다

김종인, 헌법존중 TF에 "아주 유치한 발상…대통령 5개월 성취 까먹을 것"

설화수, 내년 북촌 접수…대규모 복합문화공간 조성 "해외 공략 전초기지"

'채권왕' 건들락 "2500兆 사모대출, 대형 금융위기 뇌관"…서브프라임 사태 데자뷔 경고

새로운 이슈 보기