李대통령, 이재용 회장 등 재계 총수와 주말 회동…관세협상 후속 논의

민관 합동회의 개최

최태원·정의선·구광모 등 참석

이재명 대통령이 이번 주말 대기업 총수들과 만나 한미 관세·안보 분야 협상 결과를 담은 '조인트 팩트시트'(공동 설명자료)에 대한 후속 논의를 이어간다.

AI 미래를 위해 경주에 모인 대통령과 총수들. 연합뉴스

대통령실은 14일 오후 공지를 통해 "'한미 관세협상 후속 민관 합동회의'가 주말 사이 개최될 예정"이라고 밝혔다. 회의에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차 그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정기선 HD현대 회장, 서정진 셀트리온 회장, 여승주 한화그룹 부회장 등 7인의 재계 총수가 참석할 예정이다.

이 대통령은 한미 관세협상의 세부 내용 및 향후 절차에 관해 설명하고 기업인들의 의견을 구할 것으로 보인다. 특히 이번 팩트시트에 자동차·반도체·의약품·방위산업 등 이날 참석하는 기업들의 주력사업이 대부분 언급돼 있다는 점에서 분야별 향후 시장 전망에 대한 논의가 오갈 예정이다.

아울러 이 대통령은 이번 협상 과정에서 기업들이 정부에 힘을 보태준 것에 대해 감사를 표하고 앞으로도 '원 팀'으로 무역환경 변화에 대처해 가자고 강조할 전망이다.

이 밖에도 국내 투자와 일자리 창출에 대한 문제 및 전날 이 대통령이 공식화한 6대 분야(규제·금융·공공·연금·교육·노동) 구조개혁에 대한 이슈 등이 회동에서 논의될 가능성이 있다.

또 이 대통령이 내주 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 위해 출국하는 만큼 순방에서 기대되는 경제효과 및 방문국과의 민간 협력방안 등에 대해서도 세부 조율도 이뤄질 수 있다.





임철영 기자



