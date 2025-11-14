속초 신흥사 시왕도, 227년 만의 본래의 자리로 돌아오다

속초 신흥사 시왕도, '환지본처' 실현

메트로폴리탄서 돌아온 열 번째 시왕도

미국서 시왕도 1점 추가 환수

남은 3점 추가 환수 위해 노력 다짐

머나먼 이국땅에서 오랜 세월을 지내온 속초 신흥사 시왕도 한 점이 마침내 14일 본래 있던 신흥사로 돌아왔다.

속초 신흥사 시왕도 한 점이 마침내 14일 본래 있던 신흥사로 돌아왔다. 속초시 제공

이번에 환수된 시왕도는 열 번째 작품인 오도전륜대왕도(五道轉輪大王圖)로, 그동안 미국 뉴욕의 메트로폴리탄미술관에 소장돼 있었다. 이번 환수로 시왕도는 마침내 제자리를 되찾아 문화유산 환지본처(還至本處·본래의 자리로 되돌아감)의 뜻을 실현하게 됐다.

속초시(시장 이병선)와 속초시문화재제자리찾기위원회(이사장 이상래)는 2020년 7월 로스앤젤레스 카운티 미술관으로부터 영산회상도 1점과 시왕도 6점을 환수한 경험을 기반으로 메트로폴리탄미술관과의 협상을 이어왔다.

이후 2023년 메트로폴리탄미술관을 직접 방문해 시왕도 실물을 확인하고, 세 차례에 걸친 추가 방문과 자료 제공을 지속하며 환수 필요성을 설명해 왔다.

이 같은 협의 과정 위에서 2025년 7월 뉴욕 메트로폴리탄박물관에서 이병선 속초시장과 방원욱 속초시의회 의장이 배석한 가운데 속초시, 속초시문화재제자리찾기위원회, 신흥사 관계자가 함께 환수 협상을 진행했다. 협상에서는 문화유산은 제자리에 있을 때 가치가 온전히 드러난다는 점에 대한 공감대가 형성되며 환지본처라는 성과로 이어졌다.

신흥사 시왕도는 신흥사 명부전(강원특별자치도 유형문화유산)에 있는 보물 제1749호 '목조지장보살삼존상'의 후면을 장엄하던 불화다. 이번에 환수한 시왕도에는 별도의 화기(畵記)가 남아 있지 않으나, 다른 시왕도와 함께 1798년(정조 22년)에 조성된 것으로 전해진다.

이번 환수로 메트로폴리탄미술관 소장분 1점이 신흥사에 복귀함으로써 2020년 환수된 6점을 포함해 총 7점의 시왕도가 제자리를 찾게 됐다.

신흥사로 환지본처된 시왕도. 속초시 제공 원본보기 아이콘

환수된 시왕도는 현재 건립 중인 신흥사 영산회상도 보호시설 내에 안치될 예정이며, 전시시설이 갖춰지는 대로 모든 국민에게 공개될 예정이다.

이병선 속초시장은 "이번 환수는 신흥사와 국가유산청, 강원특별자치도, 국외소재문화유산재단, 속초시문화재제자리찾기위원회가 함께 노력해 이뤄낸 귀중한 성과"라며 "시왕도는 모두 10점으로 이뤄져 있지만 아직 3점이 제자리를 찾지 못한 만큼, 남은 시왕도도 반드시 원래 있던 곳으로 돌아올 수 있도록 관계기관과 함께 노력하겠다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



