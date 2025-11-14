교보증권, '드림이 따뜻한 밥상'으로 미래세대에 온정 나눔

교보증권은 여의도 본사 19층 비전홀에서 미래세대를 위한 '드림이 따뜻한 밥상'을 실시했다고 14일 밝혔다.

(왼쪽부터)이석기 교보증권 대표이사, 박찬욱 기아대책 ESG나눔본부장

드림이 따뜻한 밥상은 방학 중 결식이 우려되는 아동에게 균형 잡힌 식사를 지원하기 위한 교보증권의 대표 사회공헌 프로그램이다. 이번 행사는 창립 76주년을 맞아 진행되는 봉사활동의 하나로 이석기 대표이사를 비롯한 임직원 100여 명이 참여해 이틀간 총 280개의 식량키트를 제작했다.

식량키트는 아이들이 쉽게 조리할 수 있는 간편식과 반찬, 간식 등을 담아 1대1 후원 프로그램 '드림이 희망기부' 결연아동 가정에 전달될 예정이다.

이석기 교보증권 대표이사는 "작은 정성이지만 아이들에게 따뜻한 식탁과 함께 희망을 전할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 미래세대를 위한 지원과 나눔활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

교보증권은 창립 76주년을 기념해 사랑의 헌혈, 해피쿠킹, 꿀숲벌숲 등 릴레이 봉사를 진행 중이며 연말까지 김장 나눔 등 다양한 사회공헌활동을 이어갈 계획이다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



