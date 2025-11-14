광명시-적십자사, 구름산 산림욕장에 '인도주의 둘레길' 조성

생명·연대·평화·지구 등 4개 주제 담아

350㎡ 규모 민관협력 '마음정원'도 개소



경기도 광명시의 대표적인 산림휴양지인 구름산에 '인도주의 둘레길'이 조성됐다.

광명시는 14일 대한적십자 경기도지사와 공동으로 구름산 산림욕장 내 1㎞ 구간에 조성한 '인도주의 둘레길' 개통식을 개최했다.

14일 광명시 구름산 산림휴양지에서 개최된 '인도주의 둘레길' 개통 및 '마음정원' 조성 기념 행사에서 박승원 광명시장과 유관 단체, 주민 등 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 둘레길 조성은 시의 탄소중립, 지역 상생 가치와 적십자사의 인도주의 정신을 담아 '사람 중심의 가치'를 공간과 경험으로 표현한 협력사업이다.

둘레길은 ▲생명의 길 ▲연대의 길 ▲평화의 길 ▲지구의 길 등 4개의 주제로 조성했다. 시민들이 둘레길을 걸으며 생명 존중, 연대, 평화, 탄소중립 등의 메시지를 각 구간에 설치한 안내판을 통해 자연스럽게 접할 수 있도록 했다.

행사에서는 민관 협력을 통해 ESG(환경·사회·지배구조) 가치를 실현한 '기아와 함께하는 마음정원' 준공식도 열렸다. 마음정원은 시 최초 민관협력 정원으로, 어르신들의 인지 건강과 정신건강을 함께 돌볼 수 있는 치유형 정원이다. 산림욕장 입구인 하안동 산 141-3 일원에 350㎡ 규모로 조성됐다.

정원 조성에는 민관협력으로 지역사회 문제를 해결하기 위해 만든 '광명 ESG 액션팀' 소속 광명시, 적십자사 경기도지사, 기아 오토랜드 광명이 힘을 모았다. 정원은 기아 오토랜드 광명이 기부한 1억원으로 적십자사가 조성했다. 시는 부지와 행정적 지원을 제공했다.

정원은 ▲사계절의 변화를 따라 걷는 산책형 공간인 '기억을 걷는 정원' ▲흙과 향, 촉감으로 오감을 일깨우는 치유의 공간 '감각을 되살리는 정원' ▲ 이웃 간 소통이 가능한 열린 쉼터인 '작은마을 정원' 등으로 이뤄졌다.

정원에는 광명시치매안심센터 치매예방 프로그램에 참여하는 어르신들의 의견을 반영해 한국 자생식물과 고유종을 심었다. 경사로를 완만하게 설치하고 계단 폭을 넓히는 등 어르신들의 이동 편의와 안전도 배려했다.

박승원 광명시장은 "함께 걷고, 나누고, 돌보는 '인도주의 둘레길'과 기업의 사회적 가치를 실현한 '마음정원'을 시작으로 지속가능한 도시 발전을 위한 사업을 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 시는 이날 행사에서 지역사회 복지 증진에 기여한 공로로 이재정 적십자사 경기도지사 회장에게 명예시민증을 수여했다. 이는 시가 지난 7월 '광명시 명예시민증 수여 조례' 개정으로 수여 대상이 외국인에서 내국인으로 확대된 이후 첫 번째 내국인 수여 사례다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>