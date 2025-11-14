완주군, 보행 약자 대상 '무장애 관광상품' 팸투어

"관광 약자 이동권·여행권 확대"

전북 완주군이 최근 장애인복지관, 국제재활원(고산면) 등 3개 기관의 휠체어 이용객 및 보행 약자 50여 명을 대상으로 '무장애 관광상품' 시범 팸투어를 운영했다.

14일 군에 따르면 이번 프로그램은 관광 약자의 이동권과 여행권 확대를 위해 추진됐으면 지역 내 고령인구(26%)와 등록장애인(8%) 등 관광 약자 비중을 고려해 기획됐다.

시범 팸투어는 사회적 가치 기업 ㈜무빙트립과 협력해 휠체어 이용객의 이동 동선과 접근성을 종합적으로 검토하는 방식으로 진행됐으며, 전북도립미술관, 안덕건강힐링마을(쑥뜸 체험), 송광사, 창포마을(창포 비누 만들기) 등 관내 주요 관광지를 방문하는 일정으로 구성됐다.

참가자 이동에는 휠체어 리프트 장착 차량을 지원해 관광지 접근성을 직접 점검했다. 팸투어 참가자들은 미술관 관람, 힐링 체험, 전통문화 체험 등 개별 체험이 가능한 일정 구성의 필요성과 이동 편의성 향상에 만족감을 나타냈다.

투어에 참가한 한 휠체어 이용객(여, 68세)은 "휠체어를 타게 된 뒤로 이런 여행은 생각도 못 했다"며 "덕분에 쑥뜸 체험도 하고, 진짜 여행을 한 것 같다"고 전했다.

어머니를 모시고 온 한 보호자 역시 "어머니가 '여행'을 하신 것 같아 나도 정말 기쁘다"며 "휠체어로도 편안하게 미술관을 관람하고 체험을 '같이' 할 수 있다는 점이 가장 인상 깊었다"고 말했다.

유희태 군수는 "관광은 누구나 누릴 수 있어야 한다"며 "시범 팸투어를 통해 확인한 개선사항을 반영해 관광 약자도 편안하게 여행할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.





