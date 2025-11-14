주광덕 시장 "산업생태계 대전환 이정표…미래형 자족도시 완성"

남양주시-한국의료기기산업협회, MOU 체결

왕숙 첨단산단 조성·의료기기 투자유치 본격화

의료기기·AI 등 첨단산업 유치…미래형 산업도시 도약

의료기기 산업 활성화·기업 유치·지역 일자리 창출 기대

경기 남양주시(시장 주광덕)는 14일 사단법인 한국의료기기산업협회(회장 김영민)에서 왕숙 도시첨단산업단지의 성공적 조성과 의료기기 산업 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장(오른쪽 네 번째)이 14일 사단법인 한국의료기기산업협회에서 왕숙 도시첨단산업단지의 성공적 조성과 의료기기 산업 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 협약은 남양주시가 산업협회와의 맺은 협약의 첫 사례로, 의료기기를 비롯한 인공지능(AI)·첨단 제조 산업 등 첨단산업 전반의 투자유치와 협력 기반을 강화하기 위한 중요한 계기가 될 전망이다.

이날 협약식에는 주광덕 시장을 비롯해 김영민 회장 등 관계자들이 참석했다. 양 기관은 왕숙 도시첨단산업단지에 의료기기 기업 유치와 투자를 촉진하고, 산업 육성·판로개척·해외진출 등 전반에 걸쳐 협력하기로 했다. 또한 첨단 제조(의료기기) 산업 기반 구축과 전문인력 양성에도 힘을 모을 예정이다.

인공지능(AI)·바이오 등 융합기술 기반의 의료기기 산업은 성장 가능성이 높은 미래 핵심 산업으로, 시는 이번 협약을 계기로 첨단산업 유치 전략에 박차를 가할 계획이다.

아울러 이번 협약은 왕숙지구 투자유치, 청년 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다. 또한 협회의 전문성과 시의 산업 인프라가 결합돼 지역 상생 산업생태계 모델이 구축될 전망이다.

주광덕 시장은 "기업 유치는 도시의 미래를 설계하고 시민의 삶을 변화시키는 핵심 과제"라며 "이번 협약은 '남양주 산업생태계 대전환'의 실행력을 높이고, 의료기기를 포함한 첨단산업의 성장 기반을 마련하는 중요한 이정표"라고 말했다.

주광덕 남양주시장이 14일 사단법인 한국의료기기산업협회에서 왕숙 도시첨단산업단지의 성공적 조성과 의료기기 산업 활성화를 위한 업무협약(MOU) 체결에 앞서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이어 "정약용 선생의 상상을 뛰어넘는 미래형 자족도시 완성을 직접 발로 뛰며 기업 투자와 일자리 창출이 지역경제 성장으로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

김영민 회장은 "의료기기산업의 지속적인 발전과 경쟁력 강화를 위해서는 기업의 혁신 역량뿐만 아니라 지방자치단체와의 협력이 필수적"이라며 "시와 협력해 지역 사회와 상생하며 성장할 수 있는 환경을 만들겠다"고 전했다.





