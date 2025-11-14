장흥군, 연말 ‘고향 기부’ 참여 늘리기 집중

전남 장흥군이 고향사랑기부제 참여 확산을 위해 연말 이벤트를 마련했다. 군은 오는 15일부터 한 달간 '사랑 나누고, 혜택 더하기' 기부 이벤트를 운영한다고 14일 밝혔다.

연말정산 시즌에 맞춰 기부 참여를 늘리기 위한 취지다. 기간 내 장흥군에 기부한 사람 가운데 추첨을 통해 총 550명에게 네이버페이 포인트 쿠폰을 지급한다. 1만 원권 50명, 5천원권 500명으로, 당첨자에게는 개별 안내된다.

군은 기부금이 군민 복리 증진과 지역경제 활성화에 쓰이고 있다고 강조하며, 이번 이벤트를 통해 고향사랑기부제의 취지에 대한 공감대를 넓히겠다는 계획이다.

고향사랑기부제는 개인이 주소지 외 지자체에 연간 최대 2,000만원까지 기부할 수 있는 제도다. 기부금 10만원까지는 전액 세액공제가 적용되고, 초과 금액은 16.5%의 세액공제를 받을 수 있다. 기부금의 30% 이내에서 지역 특산품 등 답례품도 제공된다.





