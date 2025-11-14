본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

장흥군, 연말 ‘고향 기부’ 참여 늘리기 집중

호남취재본부 이창헌기자

입력2025.11.14 13:19

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전남 장흥군이 고향사랑기부제 참여 확산을 위해 연말 이벤트를 마련했다. 군은 오는 15일부터 한 달간 '사랑 나누고, 혜택 더하기' 기부 이벤트를 운영한다고 14일 밝혔다.

전남 장흥군청 전경

전남 장흥군청 전경

AD
원본보기 아이콘

연말정산 시즌에 맞춰 기부 참여를 늘리기 위한 취지다. 기간 내 장흥군에 기부한 사람 가운데 추첨을 통해 총 550명에게 네이버페이 포인트 쿠폰을 지급한다. 1만 원권 50명, 5천원권 500명으로, 당첨자에게는 개별 안내된다.


군은 기부금이 군민 복리 증진과 지역경제 활성화에 쓰이고 있다고 강조하며, 이번 이벤트를 통해 고향사랑기부제의 취지에 대한 공감대를 넓히겠다는 계획이다.

고향사랑기부제는 개인이 주소지 외 지자체에 연간 최대 2,000만원까지 기부할 수 있는 제도다. 기부금 10만원까지는 전액 세액공제가 적용되고, 초과 금액은 16.5%의 세액공제를 받을 수 있다. 기부금의 30% 이내에서 지역 특산품 등 답례품도 제공된다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바퀴벌레 조심해야" 사기 논란까지…'몸살' 앓는 대형기업 파산 "바퀴벌레 조심해야" 사기 논란까지…'몸살' 앓는 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

점원에 컵 던진 中 고객…난동 영상에 말레이 여론 폭발

"집 들어가기 무서웠다"…법정 선 '부산 돌려차기' 피해자

"수능 치르며 흥얼흥얼"… 수험생 당황시킨 '국어 지문' 뭐길래

다이어트약 전문 사무장병원 운영…리베이트만 21억 챙긴 일당

의대 정원 1500명 줄었지만, SKY 의예과 합격선은 294점 '동일'

'온실가스 감축'의 승부처…무공해차 지원사업, 성공할까

새로운 이슈 보기